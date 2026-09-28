Actividades: tango, gimnasia, arquería y exposición

CONTACTOS

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Por WhatsApp: 2215436272

Clases de tango en Gonnet

El Centro de Fomento Cultural y Deportivo Manuel Gonnet (502 entre 15 y 16), ofrece clases de tango los lunes a las 18. Para consultas e inscripciones, se puede concurrir a la Secretaría, de 16 a 21, o comunicarse al 221 434-8687..

Gimnasia para mayores de 50

Fiestas, salidas grupales, gimnasia y baile latino son algunas de las propuestas del gimnasio para mayores de 50 años, que funciona en el Club Circunvalación La Plata (7 entre 77 y 78). Las clases son lunes, miércoles y viernes de 9 a 11, y martes y jueves de 15 a 17. WhatsApp: 221 4188701.

Fùtbol e inteligencia artificial

La Fundación Pro Universidad del Deporte (FPUD) invita a la conferencia “Cuando 1+1 ≠ 2: Fútbol e IA desde las Ciencias de la Complejidad”, a cargo del Dr. Emanuel Cura Costa, que se llevará a cabo este martes 29 de septiembre, de 19 a 21.30 horas, en el Auditorio del Estadio UNO. La entrada es libre y gratuita.

arquería en tricolores

El Club Tricolores, con sede en 94 entre 4 y 5 y cuyo polideportivo se encuentra en 648 y 1, ofrece clases de arquería. La actividad se desarrolla los lunes y miércoles, de 18 a 19.30, y los sábados, de 10 a 11.30. La cuota es de $30.000.

EXPO VIVERO EN CITY BELL

La 8ª edición de la Expo Vívero City Bell reunirá a especialistas, productores y emprendedores del sector verde los días 3 y 4 de octubre, de 10 a 20, en el Club Atlético y de Fomento City Bell (Cantilo y Jorge Bell).