Actividades Vóley mixto, circo, newcom, italiano y artes marciales

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Vóley mixto en Tricolores

El Club Tricolores, cuya sede se encuentra en 94 entre 4 y 5 y el polideportivo en 648 y 1, ofrece clases de vóley mixto los lunes y miércoles, destinadas a participantes de distintas edades. La propuesta cuenta con grupos para chicos de 5 a 11 años, adolescentes de 12 a 17 y mayores de 18, con actividades adaptadas a cada franja etaria. El valor de la cuota deportiva es de $30.000 mensuales.

Clases de Tai Chi Chuan

En el Club Deportivo y Cultural Juventud, con sede en la calle 35 entre 1 y 2, se dictan clases de Tai Chi Chuan, una práctica milenaria que combina movimientos suaves, respiración y concentración. Las clases se desarrollan los jueves, de 10.30 a 11.30. El valor mensual de la actividad es de $40.000. Para realizar consultas o inscribirse, comunicarse al teléfono 221 314-0104.

Circo en Club Aconcagua

El Club Aconcagua (69 entre 4 y 5) ofrece clases de circo infantil para chicos de 6 a 12 años. Las actividades se realizan los jueves, de 17.30 a 19, y los sábados, de 11 a 12.30. Los interesados pueden comunicarse al 0221 576-7623.

Newcom en Club Platense

El Club Platense (21 entre 51 y 53) incorporó clases de Newcom, una modalidad de vóley adaptada para adultos mayores. La actividad cuenta con categorías +40, +50, +60 y +68, y se desarrolla los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12. Para más información sobre las clases y la inscripción, los interesados pueden comunicarse al 221 543-0084.

Clases de Italiano

El Club Capital Chica, situado en 66 entre 156 y 157, ofrece un curso de italiano de nivel inicial destinado a quienes quieran acercarse al idioma y aprender sus primeras nociones. Las clases se dictan de 17 a 18.30 y tienen un valor de $30.000 mensuales. Los interesados en participar o recibir más información sobre la propuesta pueden comunicarse al 221-4503528.