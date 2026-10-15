Actividades: yoga, folklore, apoyo escolar y voley

CONTACTOS Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

DEPORTE EN TOLOSA

El Club San Martín (7, 523 y 524) abrió la inscripción para su amplia propuesta de actividades deportivas y culturales. La oferta incluye gimnasia artística, taekwondo, karate, yoga, acrobacia y pilates aéreo, GAP, folclore y newcom, entre otras. Además, la entidad brinda servicio de asesoramiento jurídico. La atención presencial es de lunes a viernes de 16 a 20, y por WhatsApp 221 524 9449 de 16 a 19 hs.

Yoga, ballet y tejido

El Centro de Fomento Manuel Gonnet mantiene abierta la inscripción para sus actividades entre ellas yoga, ballet y espacio de tejido. Para más información contactarse al número 221 434 8687.

folklore y lectura crítica

En el Club Reconquista (situado en 40 entre 15 y 16) se dictan talleres de folklore los lunes de 18 a 20, de lectura crítica los lunes a las 17 y clases de yoga los martes y jueves en dos turnos: de 7.30 a 8.30 y de 8.30 a 9.30. Informes: (221) 316-3716.

APOYO ESCOLAR

En el Club Universal (de calle 25 entre 57 y 58) informó que se realizan clases de apoyo escolar para nivel primario. Las clases son para socios y se dictan los martes y jueves de 18 a 21. Para informes, comunicarse al 221 624-9199.

VOLEY EN TRICOLORES

En el Club Tricolores, que tiene sede en 94 entre 4 y 5 y cuyo polideportivo se encuentra en 648 y 1, informaron que se realizan clases de arquería. Según se informó, la actividad se desarrolla los lunes y miércoles, de 18 a 19.30, mientras que los sábados, el horario es de 10 a 11.30. En tanto, la cuota es de $30.000.