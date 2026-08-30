Actividades: yoga, tango, coro, poesía, plástica, Día del Niño

CONTACTOS

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YOGA Y TANGO EN GONNET

El Centro de Fomento Cultural y Deportivo Manuel Gonnet, situado en 502 entre 15 y 16, ofrece distintas actividades. Hay clases de yoga los martes y jueves a las 10, stretching los martes y jueves a las 15 y tango los lunes a las 18. La cuota social tiene un valor de $9.000, mientras que las actividades cuestan entre $30.000 y $40.000. Para más información, se puede consultar en Secretaría, de 16 a 21, al teléfono 221 434-8687.

CURSOS Y VOCES PARA CORO

El Centro de Jubilados y Pensionados de la Ingeniería informó las actividades a desarrollar en agosto. Cursos: Estimulación de la memoria (jueves de 15.30 a 17) y Telefonía celular básica (viernes de 15 a 16.30). Coro: se requieren nuevas voces en todos sus registros, sin experiencia (ensayos los lunes de 15 a 17). Todas las actividades se desarrollan en la sede de 48 Nº 698, 3er piso, dpto. 5 (casi esq. 9). Informes e inscripción al correo: centrodejubiladoslp@gmail.com o personalmente los martes de 10 a 12.

POESÍA FILOSÓFICA

El jueves 10 de septiembre, a las 20.30, en Las Musas (Don Bosco 201, Ensenada), se realizará la presentación de “Deus sive natura”, nuevo libro de poesía filosófica del escritor ensenadense Daniel Grozo, publicado por Proyecto Hybris Ediciones.

POESÍA GAUCHESCA

La Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas informa que hasta el 6 de septiembre se recibirán los trabajos para participar del “21° Certamen de Poesía Gauchesca 2026”. Para conocer las bases y condiciones, los interesados pueden escribir al correo electrónico de la institución: aaescritorestradicionalistas@yahoo.com.ar o al correo de Secretaría: 1970eep@gmail.com

FESTEJO POR EL DÍA DEL NIÑO

En el marco de los festejos por el Día del Niño, la Asociación de Fomento Barrio Dumor invita a compartir una jornada especial este domingo, a las 16.30, en su sede de diagonal 4 y diagonal 426. La propuesta incluirá la presentación de una versión moderna de la obra teatral “Cenicienta”, acompañada por la tradicional chocolatada para los más chicos. Entrada libre y gratuita.

Talleres de artes plásticas

La Peña de las Bellas Artes ofrece talleres de artes plásticas (acuarela, pastel, dibujo, acrílico, óleo) para todas las edades y también de literatura. Arancel: socios $ 30.000, no socios $ 35.000. Calle 49 Nº 879, 12 y 1.