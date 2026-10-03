Acuerdo y cierre para la Convención del Lenguaje

Con más de 1.200 asistentes y 275 disertaciones culminó la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, organizada por la Suprema Corte de Justicia (SCBA) y la Real Academia Española (RAE).

En el cierre encabezado por el presidente de la Corte, Sergio Gabriel Torres; el vicepresidente, Daniel Fernando Soria; y el director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, se destacó por la firma de la “Declaración de La Plata”, por la que se crea la “Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible”, un nuevo espacio de cooperación internacional integrado por instituciones e iniciativas en español y en portugués. Torres señaló que uno de los principales legados que deja la Convención es asumir que comprender es un derecho fundamental y hablar claro es una obligación para garantizar ese derecho. Muñoz Machado resaltó el valor de una cultura de la transparencia y de la educación para la mejora de la convivencia.