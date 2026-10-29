Adelantan el pago de haberes a los docentes bonaerenses

Ante los feriados anunciados por la llegada del papa León XIV al país, se informó ayer que se adelantará el pago de haberes de los docentes bonaerenses para el viernes 6 de noviembre.

Según el cronograma difundido por la Provincia, los fondos para los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación y de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP) estarán depositados el viernes 6 de noviembre, siempre que no se presenten inconvenientes. Cabe mencionar que la fecha original para el pago a los maestros estaba pautada para el 11 de noviembre, en un calendario de pago de sueldos que comenzará este viernes 30 de octubre con el pago a empleados de Vialidad, Oceba y el Instituto de la Vivienda.

El Papa arribará al país el 8 de noviembre y estará cuatro días. En esa estadía habrá feriados nacionales y provinciales. El lunes 9 será feriado nacional y el miércoles 11 feriado provincial en el territorio bonaerense. El viernes 6 de noviembre es el Día del Empleado Bancario y no habrá atención al público.