Adiós a los celulares en clase: ya hay ley, pero sigue el debate en la escuela

A partir de ahora, los alumnos de primaria y secundaria no podrán utilizar celulares durante el horario escolar, tanto en establecimientos públicos como privados, salvo que un docente los autorice con fines pedagógicos. Si bien las opiniones están divididas, los estudiantes platenses consultados admiten que las pantallas suelen generar distracciones durante las clases.

La disposición comenzó a regir en la provincia de Buenos Aires tras la oficialización de tres leyes que promueven el bienestar socioemocional en las aulas, crean un programa contra la violencia digital y regulan el uso de dispositivos.

Así, la Ley 15.678, que introduce cambios en la normativa vigente para fomentar el uso seguro y responsable de la tecnología durante las clases, entre sus objetivos, contempla informar y concientizar a los alumnos de entre 6 y 17 años sobre los riesgos y los efectos nocivos de la exposición excesiva a las pantallas.

En ese marco, bajo el concepto de “uso responsable de los celulares en las escuelas”, la normativa establece que los dispositivos solo podrán utilizarse con fines educativos y cuando el docente a cargo del aula lo solicite o así lo autorice.

La restricción, que ya regía para las escuelas primarias desde septiembre de 2025, ahora también alcanza al nivel secundario. Resta la reglamentación de la norma. este diario consultó en la Dirección General de Cultura y Educación sobre ese esquema. Al cierre de esta edición, no se había obtenido una respuesta.

Junto con la regulación de los celulares en las aulas, otra de las normas oficializadas es la Ley Ema, que crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en los establecimientos educativos. La iniciativa busca promover entornos digitales seguros y establecer herramientas para prevenir, detectar y abordar situaciones de violencia que involucren a niños y adolescentes.

La normativa contempla distintas formas de violencia digital, entre ellas el acoso, las amenazas, las extorsiones, el control de la actividad virtual, el acceso no autorizado a dispositivos o cuentas, el robo y la difusión de datos personales y la circulación de imágenes íntimas sin consentimiento.

También incluye la producción y distribución de material de abuso sexual infantil mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA) u otras tecnologías.

La iniciativa apunta a prevenir casos como los que se registraron en distintas escuelas, donde los propios estudiantes difundieron y comercializaron imágenes de sus compañeras manipuladas con IA.

“ El teléfono cerca, las notificaciones y chequear la hora son situaciones que te llevan a usar el celular en el aula

Valentín, Estudiante, ex Comercial Nº31

La tercera norma es la Ley 15.676, que incorpora el bienestar socioemocional y afectivo como parte de los objetivos de los niveles inicial, primario y secundario.

La propuesta busca que los alumnos aprendan a reconocer y expresar sus emociones, fortalecer la empatía, mejorar la convivencia y construir vínculos basados en el respeto, el diálogo y el cuidado mutuo. También, apunta a proteger la salud mental desde una perspectiva comunitaria.

La opinión de los estudiantes está dividida. Si bien, la mayoría asegura que el celular no los distrae, reconocen que para otros compañeros sí representa un obstáculo en la clase. En tanto, admiten que los juegos, los videos y las redes sociales no contribuyen al aprendizaje.

“ No siempre usamos mal el teléfono. Lo necesitamos para varias actividades y nos perjudica no tenerlo”

Franco, Estudiante de la Técnica Nº 9

“No siempre usamos mal el teléfono. Lo necesitamos para varias actividades y nos perjudica no tenerlo”, sostuvo Franco, de cuarto año de la Técnica Nº 9. Su compañero Pedro coincidió, aunque aclaró: “Si es para jugar, está bien que nos lo saquen”.

Por su parte, Valentín e Indio, de segundo año de la Escuela Secundaria N° 31, expresaron su desacuerdo con la medida, aunque reconocieron que puede beneficiar a otros alumnos. “Las notificaciones y chequear la hora son situaciones que te llevan a usar el celular en el aula”, admitió Valentín. Guadalupe, de la misma escuela, destacó la importancia de saber cómo funciona la IA y cómo utilizarla: “A mí me preocupa porque consume mucha agua”, señaló.