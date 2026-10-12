Adultos mayores: claves para elegir un centro de larga estadía

Elegir una residencia de larga estadía o un centro de día es una de las decisiones más complejas que debe afrontar una familia. En la mayoría de los casos, la búsqueda surge de manera intempestiva: la salud de un adulto mayor se deteriora, los cuidados en el hogar resultan insostenibles y el tiempo para evaluar alternativas se vuelve escaso.

Frente a este escenario, La Plata presenta un panorama marcado por exigencias asistenciales elevadas, demoras burocráticas en las habilitaciones y, sobre todo, un fuerte desfase entre los costos reales de las prestaciones y los aportes de la cobertura médica.

Uno de los principales condicionantes a la hora de tomar una decisión es la variable económica. Hoy en día, la cuota mensual de una residencia de larga estadía en el sector privado oscila entre los 2.000.000 y 4.000.000 de pesos, un monto que varía según el grado de dependencia de la persona, la calidad edilicia y los servicios incluidos.

Hay coberturas que otorgan los las principales obras sociales estatales frente a esos valores. PAMI reconoce o cubre valores que van desde los 1.800.000 hasta los 2.000.000 de pesos. IOMA aporta un esquema de cobertura que ronda los 1.400.000 pesos. Según distintas fuentes consultadas, en el resto de las obras sociales hay altas probabilidades de que el entorno del paciente tenga que recurrir a la Justicia (amparos, por ejemplo) para intentar que se logre una cobertura de la internación. Si la contratación es particular, sin obra social mediante, es probable que también sumen el IVA a los valores pautados.

La brecha obliga a las familias a desembolsar abultadas sumas complementarias para cubrir la diferencia del canon mensual. A este déficit se suman gastos extra cotidianos que no siempre están contemplados en el arancel base -medicamentos, pañales, traslados, insumos específicos, o servicios optativos como podología y peluquería-, por lo que resulta imprescindible solicitar presupuestos detallados e informarse por escrito sobre los costos totales y sus pautas de actualización.

En el caso de los centros de día el gasto clave es el traslado hacia el lugar y el regreso al hogar, dato que hay que averiguar en las obras sociales que lo pueden cubrir.

Evaluar las necesidades reales

Antes de iniciar la búsqueda, los especialistas remarcan la importancia de diagnosticar el grado de autonomía del paciente. Las necesidades de apoyo pueden ser leves (asistencia en tareas puntuales), avanzadas o severas, requiriendo en estos últimos casos supervisión constante durante todo el día.

La confianza debe apoyarse en datos verificables y en lo observado durante las visitas

Es en los cuadros de dependencia severa o en patologías físicas y cognitivas complejas donde se hace imprescindible evaluar la internación. Si la persona conserva cierto margen de autonomía, un centro de día puede ofrecer estimulación, acompañamiento y alimentación sin desligarla de su entorno habitual. En cambio, las residencias implican el traslado definitivo del hogar.

Fuentes del sector señalan que siempre que las condiciones cognitivas lo permitan, la persona debe participar activamente en la elección y manifestar su voluntad. En este sentido, la firma del consentimiento informado es un derecho fundamental que garantiza el respeto a la autonomía y a la decisión del adulto mayor sobre su lugar de vida.

Qué observar y qué preguntar

No basta con consultar un folleto ni guiarse únicamente por opiniones en internet. La recomendación clave es realizar visitas presenciales a varios establecimientos para corroborar la calidad del cuidado y tomar en cuenta varios aspectos.

Equipo profesional e interdisciplinario: Es necesario indagar quién es el director médico, la formación del personal y la frecuencia de las visitas médicas. Resulta crucial consultar la cantidad de enfermeros y cuidadores por turno -especialmente durante la noche- y si el centro cuenta con nutricionista, kinesiólogo, terapista ocupacional y psicólogo.

La primera pregunta es qué apoyos necesita y qué desea la persona

Entorno y vida cotidiana: Se deben observar las condiciones de higiene, olores, climatización, iluminación y barreras arquitectónicas (como rampas, pasamanos y baños adaptados). Asimismo, es relevante saber si se promueven actividades de estimulación cognitiva y recreativas, y si existen espacios verdes o al aire libre.

Modalidad de “puertas abiertas” y vínculos: La distancia con los familiares es crítica para asegurar la continuidad de las visitas. Conviene confirmar la flexibilidad en los horarios de visita, si los residentes pueden ingresar objetos personales, hacer paseos o si el hogar permite mantener el acompañamiento de cuidadores externos.

El encuadre administrativo es otro pilar fundamental para garantizar la seguridad. En La Plata y en el ámbito bonaerense, las residencias deben contar con la habilitación sanitaria emitida por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la habilitación o expediente municipal y la constancia de Bomberos sobre seguridad contra incendios.

No obstante, en la región existen marcadas demoras y dificultades administrativas en la tramitación de expedientes, tanto a nivel provincial como municipal. Ante esta realidad, los especialistas advierten que la situación debe revisarse “caso por caso”. Si un establecimiento no exhibe la habilitación definitiva, la familia tiene derecho a solicitar el número de expediente, conocer en qué etapa se encuentra el trámite y verificar si existen observaciones por subsanar. Una demora administrativa acreditable no debe confundirse con una falta grave por incumplimiento de requisitos, aseguraron especialistas,quienes destacaron que los centros intentan brindar confianza, tranquilidad y atención a familiares y seres queridos de los pacientes.

DATOS ÚTILES Sitios para consultar antes de adoptar una resolución • PAMI, residencias de larga estadía: https://datos.pami.org.ar/dataset/residencias-larga-estadia • PAMI, centros de día: https://datos.pami.org.ar/dataset/centros-de-dia • Cámara de Hogares y Centros de Día de la Provincia de Buenos Aires: https://camarahogaresycdiapba.org.ar/ • CARPPeM, residencias asociadas: https://carppem.com.ar/residencias/ • Ministerio de Salud bonaerense, trámites y habilitaciones: https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/tramites_y_habilitaciones • CUD, requisitos y Junta Evaluadora: https://www.argentina.gob.ar/cud/requisitos • Red Gerontológica, directorio privado complementario: https://www.redgerontologica.com/datos-utiles/