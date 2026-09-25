Advierten en Correas por nuevas construcciones en un “loteo ilegal”

Los integrantes de la “Asamblea Vecinal Cuidemos Correas” advirtieron sobre “el avance de nuevas construcciones” en un loteo que consideran ilegal, ubicado en la zona de 694 a 696 bis y de 26 a 27 bis, en contra de lo establecido en la normativa.

Según señalaron en el barrio, el sector se encuentra en una zona rural donde, de acuerdo con el nuevo Código de Ordenamiento Territorial de La Plata, no está permitido el desarrollo de viviendas. La normativa establece para las áreas rurales la protección de su función productiva y ambiental y restringe los usos residenciales que impliquen la transformación y fragmentación del suelo, explicaron.

“Ya son dos las nuevas construcciones identificadas por vecinos y vecinas, que durante los últimos meses vienen observando movimientos en el lugar. Los mismos fueron denunciados de manera reiterada ante las autoridades municipales. Sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido una respuesta que permita frenar el avance de las obras”, indicaron.

También se señaló que la situación genera especial preocupación por las características del lugar, ubicado en la cuenca del arroyo El Pescado, un territorio de particular valor ambiental y paisajístico. La transformación progresiva del suelo mediante construcciones y movimientos de suelo implica avanzar sobre un territorio cuya función rural y ambiental se encuentra contemplada por la normativa vigente.Esto es, además, especialmente crítico en un momento de emergencia climática como lo es la llegada del super niño y la relevancia que cobran las cuencas hídricas para evitar inundaciones.

Desde la Asamblea Vecinal Cuidemos Correas señalaron que el conflicto no es nuevo. “El loteo ya fue objeto de clausuras municipales y de reiterados reclamos por su comercialización. Incluso, ante denuncias vinculadas con estas situaciones, una vecina de la zona recibió amenazas por parte de uno de los supuestos compradores de terrenos”, recordaron.

Desde la organización vecinal reclaman que se adopten las medidas necesarias para impedir nuevas construcciones y garantizar el cumplimiento efectivo del Código de Ordenamiento Territorial.