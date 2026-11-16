Advierten por el uso excesivo del agua en La Plata y la carencia de suministro corriente

La administración del recurso hídrico en el Gran La Plata atraviesa un momento crítico por el avance conjunto de la presión productiva y las carencias de infraestructura urbana. La extracción intensiva para riego y la creciente demanda en los barrios comprometen la recuperación natural de las napas regionales.

Además, la capital bonaerense aparece entre los distritos más relegados de la Provincia en materia de cobertura potable y cloacal. Este atraso en las obras básicas expone a miles de familias a serias dificultades cotidianas para acceder a servicios esenciales.

La advertencia surge de un relevamiento integral de la Unidad de Investigaciones de Sustentabilidad y Triple Impacto (SUTI) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El proyecto contó con el impulso de la Autoridad del Agua bonaerense (ADA) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El coordinador del estudio, el ingeniero Nicolás Bardella, fue contundente al evaluar el equilibrio entre extracción y consumo. "Podríamos decir sin mucho error que estamos a un nivel de sobreexplotación del recurso si no empieza a haber mayores cuidados respecto del consumo de agua", aseguró el secretario de vinculación de esa casa de estudios.

La presión sobre el Cinturón Frutihortícola

El foco de mayor exigencia se ubica en la zona productiva que abarca La Plata, Berazategui y Florencio Varela. Según estimaciones técnicas de 2025, el área reúne unas 20.517 hectáreas cultivadas —un alza del 19% frente a 2010—, de las cuales 4.293 operan bajo cubierta tras crecer un 21% en igual período.

Esta transformación del suelo periurbano altera de manera directa el comportamiento de las lluvias. Al impermeabilizar la tierra con invernáculos, el agua escurre hacia caminos rurales y arroyos hasta seis veces más rápido que en condiciones naturales.

Las modelaciones sobre una parcela tipo indican que el caudal pico trepa de 0,06 metros cúbicos por segundo a cielo abierto hasta 0,36 m³/s con desagüe directo al exterior. Sin embargo, el uso de trincheras o pozos secos permite amortiguar ese flujo hasta unos 0,11 m³/s.

"Este trabajo busca aportar una base técnica común para discutir el agua y el territorio. No alcanza con mirar cuánto recurso hay, también importa cómo se usa, cómo cambia la producción y qué efectos tienen esos cambios sobre la dinámica hídrica", explicó Bardella.

Bombeo subterráneo al límite

Debajo de la superficie, la demanda agrícola sostiene una extracción constante mediante más de dos mil perforaciones activas. El estudio publicado en el repositorio institucional SEDICI de la UNLP calcula que el riego hortícola consume el equivalente al 76,6% de la recarga potencial anual de toda la cuenca.

Este porcentaje supera la capacidad de recuperación natural de los acuíferos en épocas de sequía prolongada. Además, el cálculo excluye la totalidad de los usos domésticos, industriales, ganaderos y urbanos de la región.

"Por eso, el resultado se interpreta como un indicador de presión sobre el recurso y refuerza la necesidad de mejorar el registro de perforaciones, medir caudales y sostener el seguimiento de los niveles subterráneos", señaló el especialista.

En paralelo, los muestreos de laboratorio detectaron diferencias entre los acuíferos Pampeano y Puelche junto con parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos bajo vigilancia continua. También se confirmó la presencia natural de arsénico de origen volcánico prehistórico en distintas zonas.

Déficit en las redes urbanas

El cuadro ambiental empeora en el casco urbano y las localidades platenses por el rezago de las redes públicas. Las plantas potabilizadoras se diseñan a razón de más de 300 litros diarios por habitante para cubrir el uso doméstico, la limpieza, el riego y las pérdidas en cañerías.

Pese a esa proyección teórica, el alcance real del servicio de la empresa ABSA y de diversas cooperativas históricas resulta insuficiente frente al crecimiento demográfico. En el partido de La Plata, la red potable llega apenas al 80% de los vecinos y las cloacas rozan el 60%.

En el mapa bonaerense, la capital provincial queda relegada entre los puestos 75 y 79 sobre un total de 135 municipios. Al graficar el atraso en obras básicas, Bardella remarcó que "estamos peor que La Matanza en cobertura de agua".

Esta falta de infraestructura genera una pobreza multidimensional que excede los ingresos familiares y deja sectores desatendidos en los límites de concesión. "Podés vivir en un barrio superlindo de un lugar en donde no tenés acceso a cloacas", ejemplificó el consultor sobre zonas con pozos ciegos o biodigestores.

Cuando tampoco llega el suministro corriente, las familias deben costear perforaciones individuales. Mientras los pozos superficiales de seis a ocho metros quedan expuestos a filtraciones contaminantes, las captaciones seguras a sesenta o setenta metros exigen bombas costosas y análisis previos de potabilidad.

Capacitación y cuidados domésticos

El diagnóstico técnico sumó trabajo de campo y cinco talleres participativos con comunidades rurales de los tres distritos para diseñar soluciones viables. Frente a la alta informalidad productiva, Bardella descartó las multas o clausuras y propuso otro camino institucional basado en la capacitación.

Entre las medidas prioritarias figuran el ordenamiento territorial con criterio hídrico, la adopción de drenajes sustentables y el registro de perforaciones. Esto último busca evitar la superposición de conos de depresión y articular tareas entre organismos oficiales y productores.

Por último, el investigador instó a fortalecer los hábitos de cuidado en cada hogar. Recomendó la limpieza periódica de los tanques de reserva, el análisis frecuente del suministro de consumo y la desinfección habitual de frutas y verduras con gotas de lavandina o vinagre.