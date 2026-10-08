Advierten por un caso de "estacioná donde quieras" en la esquina de 47 y 17

Los vecinos de La Plata dieron a conocer otro caso de "estacioná donde quieras" que alude a la mala costumbre de los conductores de aparcar los autos en sitios en donde no está permitido. En este caso, el reclamo es por un coche que habitualmente aparece estacionado sobre una la vereda de la esquina de 47 y 17. Desde el barrio, a pasos del centro, advirtieron que la presencia del rodado en la acerca obstruye el paso de los transeúntes e implica un difícil escollo para adultos mayores y personas con discapacidades motrices. Por otro lado, indicaron que las reiteradas maniobras de mal estacionamiento contribuyen al deterioro de la vereda, que se encuentra en pésimo estado.

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