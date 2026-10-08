Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Advierten por un caso de "estacioná donde quieras" en la esquina de 47 y 17

Los frentistas sostienen que la presencia de un auto en la vereda obstruye el paso de los transeúntes

Por Redacción

Los vecinos de La Plata dieron a conocer otro caso de "estacioná donde quieras" que alude a la mala costumbre de los conductores de aparcar los autos en sitios en donde no está permitido. En este caso, el reclamo es por un coche que habitualmente aparece estacionado sobre una la vereda de la esquina de 47 y 17. Desde el barrio, a pasos del centro, advirtieron que la presencia del rodado en la acerca obstruye el paso de los transeúntes e implica un difícil escollo para adultos mayores y personas con discapacidades motrices. Por otro lado, indicaron que las reiteradas maniobras de mal estacionamiento contribuyen al deterioro de la vereda, que se encuentra en pésimo estado. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?