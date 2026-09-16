Afiliados a IOMA convocan a una juntada masiva de firmas en La Plata

Un grupo denominado Afiliados a IOMA Organizados impulsa una juntada masiva de firmas para visibilizar las distintas problemáticas que, según denuncian, atraviesan afiliados de la obra social en diferentes puntos de la Provincia de Buenos Aires.

La convocatoria tendrá lugar el próximo 25 de septiembre, desde las 9, frente a la sede central de IOMA, ubicada en calle 46 entre 12 y 13, en La Plata. La iniciativa está dirigida a afiliados de toda la Provincia y quienes no puedan participar de manera presencial también tendrán la posibilidad de acompañar el reclamo mediante una firma digital.

Desde el espacio organizador señalaron que la iniciativa surgió a partir de diferentes situaciones que vienen registrándose entre afiliados y que, según plantean, incluyen demoras, reducción o falta de coberturas y prestaciones, dificultades para acceder a tratamientos y medicamentos, problemas con los traslados y falta de respuestas.

También mencionaron inconvenientes relacionados con los pagos a prestadores y con el cumplimiento de determinadas resoluciones judiciales.

Reclamos por las prestaciones para personas con discapacidad

Uno de los ejes planteados está relacionado con las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Según explicaron desde Afiliados a IOMA Organizados, existen casos en los que los valores reconocidos por la obra social no alcanzarían para cubrir los costos reales de determinadas prestaciones.

En ese sentido, reclaman que para estos servicios se contemplen los valores correspondientes al nomenclador de discapacidad, en lugar de aplicar únicamente los montos establecidos mediante resoluciones de IOMA cuando estos resultan insuficientes, según sostienen.

La situación, advierten, puede repercutir en la continuidad de prestaciones como acompañamiento, transporte y tratamientos, que resultan fundamentales para muchas personas con discapacidad.

Otro de los puntos señalados está vinculado con los amparos judiciales. Desde el espacio aseguran que existen casos en los que se producen demoras o dificultades para efectivizar prestaciones que fueron ordenadas por la Justicia.

Buscan reunir los reclamos en una presentación

La juntada de firmas tendrá como objetivo reunir el respaldo de afiliados de distintos puntos de la Provincia para acompañar una presentación formal ante las instituciones correspondientes, en la que se solicitará la intervención frente a las situaciones denunciadas.

Los organizadores remarcaron que buscan demostrar que los problemas planteados no serían casos aislados, sino situaciones que, según afirman, afectan a afiliados de diferentes localidades bonaerenses.

La iniciativa cuenta, de acuerdo con lo informado por el espacio, con asesoramiento legal y acompañamiento de un abogado.

“Afiliados a IOMA Organizados” está integrado por personas afiliadas de distintas ciudades de la Provincia que decidieron unirse para canalizar los reclamos de manera colectiva y evitar que cada situación sea afrontada individualmente.

La convocatoria del 25 de septiembre apunta así a reunir a afiliados frente a la sede central de la obra social en La Plata y avanzar con una presentación respaldada por las firmas recolectadas, mientras el espacio prepara nuevas acciones para visibilizar sus reclamos.