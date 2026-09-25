Afiliados de IOMA se movilizaron en La Plata y juntaron firmas por los reclamos de la obra social

Afiliados de IOMA se concentraron este viernes por la mañana frente a la sede central de la obra social, en calle 46 entre 12 y 13 de La Plata, donde llevaron adelante una juntada de firmas para visibilizar los reclamos que vienen planteando desde distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria fue impulsada por IOMA Organizados y tuvo como objetivo reunir adhesiones para acompañar una presentación formal ante las instituciones correspondientes, con el pedido de intervención frente a las situaciones denunciadas por afiliados.

Entre los principales reclamos mencionados por la organización se encontraron la falta o reducción de coberturas, negativas de prestaciones, dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos, problemas vinculados con la internación domiciliaria y demoras en las respuestas por parte de la obra social.

También se plantearon cuestionamientos relacionados con los prestadores de IOMA y las demoras en los pagos que, según denunciaron los afiliados, terminarían repercutiendo directamente en la continuidad de determinadas prestaciones.

El reclamo por las personas con discapacidad

Uno de los ejes centrales de la jornada estuvo relacionado con las personas con discapacidad y el cumplimiento de amparos judiciales.

Desde IOMA Organizados señalaron que existen dificultades para garantizar prestaciones ordenadas por la Justicia y plantearon reclamos vinculados con el pago a acompañantes terapéuticos, cuidadores, asistentes y transportistas, entre otros prestadores.

Según explicaron, estos servicios resultan fundamentales para muchas personas con discapacidad, ya que les permiten sostener actividades cotidianas, tratamientos, rehabilitación, estudios, educación y otras tareas necesarias para mantener su autonomía.

En ese sentido, advirtieron que cuando los prestadores no reciben sus pagos en tiempo y forma pueden verse obligados a interrumpir los servicios, una situación que termina afectando a quienes dependen de esas prestaciones.

Cuestionamientos por los valores de las prestaciones

Otro de los puntos planteados durante la convocatoria estuvo relacionado con los valores reconocidos por IOMA para determinadas prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

La organización cuestionó que la obra social aplique valores establecidos mediante resoluciones propias cuando, según su planteo, estos pueden resultar inferiores a los contemplados en el Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad y no alcanzar para cubrir los costos reales de los servicios.

Los transportistas también quedaron incluidos entre los sectores mencionados durante la jornada. En este caso, se advirtió que las demoras o dificultades en los pagos podrían derivar en la interrupción de los traslados que necesitan afiliados para concurrir a tratamientos, terapias, rehabilitación y estudios médicos.

Las firmas serán incorporadas a una presentación

Durante la actividad, los organizadores remarcaron que la recolección de firmas buscó reunir en una misma presentación los reclamos de afiliados de diferentes localidades bonaerenses y mostrar que, según sostienen, las situaciones denunciadas no se limitarían a casos individuales.

Las adhesiones recolectadas serán incorporadas a una presentación formal ante los organismos correspondientes, con el objetivo de solicitar que se analicen las situaciones planteadas y se adopten medidas frente a los reclamos.

La iniciativa contó además con asesoramiento legal y acompañamiento jurídico. Quienes no pudieron acercarse hasta la sede central de IOMA tuvieron la posibilidad de acompañar el reclamo mediante una firma digital habilitada por los organizadores.