Afiliados de PAMI en jaque: se complica la cobertura de la salud

Los afiliados de PAMI atraviesan una compleja situación con respecto a la cobertura de salud: turnos cada vez más espaciados para con los médicos de distintas especialidades; serias dificultades para los tratamientos odontológicos y elegir qué medicamento llevar a hora de ir a una farmacia.

La combinación de aranceles desactualizados, demoras en los pagos y la drástica pérdida del poder adquisitivo de la jubilación mínima ha impactado de lleno en la calidad de vida y en el acceso a la salud de los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).

Numerosos afiliados plantean que al llamar a los consultorios médicos de diversas especialidades resulta cada vez más dificultoso conseguir un turno para seguir el tratamiento.

“Cuando decís que tenés PAMI comienzan las dificultades. La agenda de los médicos se achica y los turnos que te dan son para esperar un tiempo más que prolongado”, dijo un afiliado que habló con este diario y expresó su creciente preocupación ante el panorama planteado.

De un lado están las dificultades de los pacientes para acceder a la cobertura de salud y en paralelo está la preocupación de los profesionales de la salud por el valor de lo que cobran por cada persona que atienden y el tiempo en el que lo perciben.

Según distintas fuentes consultadas, los médicos reciben una cápita mensual cercana a los 2.100 pesos por cada afiliado que atienden.

La situación llegó a un punto límite con la implementación de medidas de acción directa por parte de los profesionales de la salud. En el sector odontológico, la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) llevó a cabo la suspensión de turnos programados por 72 horas -mantenimiento de urgencias únicamente- tras considerar insuficiente el incremento otorgado por PAMI.

El valor de la cápita por paciente que percibe un odontólogo es de 372 pesos, un monto que se mantuvo congelado durante más de un año. Pese a que en negociaciones recientes con las autoridades del instituto se acordó llevar el valor a 500 pesos para el mes de octubre, la cifra resulta “insignificante” para afrontar los elevados costos de materiales, descartables, servicios y el mantenimiento de las instalaciones, se indica en algunos consultorios.

A este reclamo se sumó el respaldo explícito del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, institución que manifestó su profunda preocupación por la precariedad de los prestadores y los médicos de cabecera.

Desde el Consejo Superior advirtieron que los aranceles y cápitas actuales no cubren la evolución de los costos operativos básicos -como alquileres, insumos y personal administrativo-, poniendo en riesgo la continuidad de los profesionales y la disponibilidad de atención de proximidad para los jubilados.

ELEGIR ENTRE REMEDIOS

El frente farmacéutico no escapa a este escenario de tensión. A los atrasos en los pagos de las prestaciones por parte de la obra social nacional se suma un fenómeno social alarmante en los mostradores de las farmacias: la imposibilidad económica de completar los tratamientos prescritos.

Debido a la crisis de los ingresos que afecta principalmente a quienes perciben la jubilación mínima, cada vez son más los adultos mayores que se ven obligados a seleccionar qué remedio comprar y cuál postergar. Esta interrupción parcial o total de las pautas médicas genera una seria advertencia entre los profesionales, dado que afecta la continuidad del seguimiento clínico en enfermedades crónicas e incrementa los riesgos de complicaciones de salud.

“PRECARIZACIÓN“

El Colegio de Médicos enfatizó que no se puede sostener un sistema sanitario a expensas de la precarización de sus trabajadores, ya que cuando se deterioran las condiciones laborales, la calidad y accesibilidad de la atención a los pacientes se resienten de forma directa.

Frente a esta coyuntura, las entidades representativas reclaman con urgencia la recomposición arancelaria y de cápitas, y actualización realista de los honorarios que contemple los costos reales del ejercicio profesional.

También, la “normalización” de efectores para “garantizar el suministro fluido y adecuado de medicamentos, insumos e infraestructura”.

A la vez, se reclama una mesa de diálogo con la convocatoria a una concertación integral entre las autoridades de PAMI, los organismos nacionales competentes y las organizaciones profesionales.

Mientras tanto, los jubilados y pensionados quedan atrapados entre la falta de turnos, la suspensión de prestaciones y el desafío cotidiano de solventar su salud en un contexto socioeconómico cada vez más adverso.

UNA COMPLEJA SITUACIÓN • Los médicos se quejaron porque reciben una cápita mensual de 2.100 pesos por paciente. • Los odontólogos plantearon que la cápita que reciben es 374 pesos mensuales por paciente. • Farmacéuticos aseguran que PAMI tiene una deuda con los pagos. • Los afiliados tienen cada vez más complicaciones para conseguir turnos con los médicos y odontólogos.