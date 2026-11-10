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Sigue la tensión

Agresiones durante las elecciones en Derecho de la UNLP: comunicado oficial

La agrupación que denunció violencia por parte de un supuesto docente de Franja Morada compartió una misiva en las redes sociales

Por Redacción

Tras el feriado por la visita de León XIV, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP no cesa la tensión luego de los tensos comicios desarrollados la semana pasada, que terminaron con serios incidentes y con una denuncia contra un supuesto profesor que integraría las filas de Franja Morada por escupir a un militante de la agrupación estudiantil Defendamos Nuestro Derecho (DND). En las últimas horas la organización denunciante emitió un comunicado en el que apuntó contra las autoridades de la unidad académica.

"Queremos ser claros: esto no es folclore electoral, no son chistes ni chicanas. Es violencia. Y es aún más grave cuando quienes la ejercen son docentes y autoridades de nuestra comunidad académica", versa el texto que DND compartió por medio de sus redes sociales.

En medio de los ecos por lo ocurrido, en la misiva denunciaron que "la decana en ningún momento de los tres días de elecciones, no presenció estos hechos, no se acercó a nosotros luego de que tomaran estado público y tampoco fuimos notificados de sanciones a los responsables".

La agrupación además agregó que "durante el escrutinio, la situación continuó: presidentes de mesa y fiscales se encontraban en estado de ebriedad y los episodios de tensión no cesaron".

"La violencia no puede naturalizarse ni quedar sin consecuencias", consignó la agrupación a modo de reflexión tras los graves episodios que se vivieron jueves y viernes en Derecho.

Comicios tensos

El jueves un video se viralizó en redes sociales y dio cuenta de los picos de tensión que se vivieron en las jornadas de los comicios. Primero militantes de Franja Morada (FM) y Defendamos Nuestro Derecho (DND) discutieron acaloradamente. Mientras que el viernes un fiscal de mesa de FM fue señalado por escupir a un militante de DND.

Aunque en un primer momento trascendió que el apuntado era un docente y abogado recibido en la UNLP, la decana de la facultad, Valeria Moreno, aclaró en diálogo con EL DIA que el involucrado actualmente “no es docente de ninguna de nuestras asignaturas”.

Tras repudiar el hecho, aseguró que el protagonista del incidente “es un joven graduado de la facultad que no forma parte ni del Centro de estudiantes ni de ninguna de las agrupaciones” y que resolvió que el involucrado “no sea convocado a ninguna tarea de carácter docente ni de asistencia ni como colaborador, al menos mientras dure la gestión que represento”.

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