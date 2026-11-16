Aguinaldo de diciembre para jubilados ANSES: fechas confirmadas y montos oficiales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el cronograma de acreditación de la segunda cuota del aguinaldo, que se pagará en diciembre de 2026, junto con los haberes ordinarios de fin de año. Con el incremento mensual del 2,2% determinado por la inflación de octubre, los beneficiarios que perciben el haber mínimo cobrarán $226.898,35.

En esta nota se detalla el esquema de pagos día por día del segundo SAC (Sueldo Anual Complementario= del año, para cada terminación de documento. También las claves relativas para sacar el cálculo de la prestación que cobran los jubilados y pensionados nacionales.

Aguinaldo de Anses: cuándo se cobra

El organismo previsional encuadró la distribución de los pagos en el anexo XII de la Resolución 349/2025. Las acreditaciones bancarias se iniciarán el miércoles 9 de diciembre 2026 y se extenderán de manera progresiva hasta el miércoles 23 del mismo mes, contemplando la división habitual entre tres universos de beneficiarios: Pensiones No Contributivas, haberes que no superen la mínima y jubilaciones más elevadas.

El abono del medio aguinaldo —previsto formalmente en la Ley 24.241— se realizará en forma conjunta con la prestación mensual correspondiente al último mes del año. De esta manera, cada titular podrá verificar en un único recibo de sueldo la liquidación automática de ambos rubros, ingresando a través de la plataforma mi ANSES.

El calendario completo de ANSES por DNI

El ordenamiento temporal diseñado por el Estado otorga prioridad al esquema de las Pensiones No Contributivas (PNC), las cuales percibirán sus acreditaciones en el arranque del mes a lo largo de tres jornadas consecutivas:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre.

En forma simultánea, los jubilados y pensionados cuyos ingresos ordinarios no excedan el piso mínimo estatal dispondrán de su dinero a lo largo de seis días de cobro:

DNI finalizados en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI finalizados en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI finalizados en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI finalizados en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI finalizados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI finalizados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Por su parte, la nómina de beneficiarios con haberes previsionales superiores a la suma mínima comenzará a cobrar a partir del jueves 17 de diciembre, concluyendo la totalidad de los giros antes de las fiestas navideñas:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

Montos confirmados para diciembre: haber mínimo, aguinaldo y bono

El monto de las jubilaciones para el último mes del año contempla una actualización del 2,2%, porcentaje derivado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en octubre. Dicho ajuste se formalizó bajo el amparo del Decreto 274/2024 firmado por el presidente Javier Milei.

A raíz de esta actualización, el valor absoluto del haber mínimo bruto quedó fijado en $453.796,70. En consecuencia, la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario para quienes cobran dicho escalafón —incluyendo a quienes se jubilaron mediante moratoria— asciende a $226.898,35. Al consolidar ambos conceptos sin computar descuentos ni pluses adicionales, el piso de cobro se sitúa en $680.695,05.

En paralelo, permanece sujeto a ratificación oficial del Gobierno nacional el otorgamiento de un bono extraordinario de $70.000. Durante el mes de noviembre, este refuerzo fue percibido en forma íntegra por quienes cobraban la mínima y de manera proporcional por quienes superaban ese tope. De confirmarse su continuidad con las mismas condiciones para el ciclo de diciembre, el haber bruto global con bono alcanzará la suma de $750.695,05. Cabe destacar que el aguinaldo constituye un derecho fijado por legislación y se paga de manera independiente a cualquier bono o suma fija que defina el Poder Ejecutivo.

Cómo se calcula el Sueldo Anual Complementario y qué pasa con las moratorias

La metodología para determinar la cuota del aguinaldo de fin de año toma como parámetro de referencia el 50% de la mayor remuneración o haber previsional devengado durante el segundo semestre, abarcando los meses entre julio y diciembre. Por ejemplo, en el supuesto de que el haber de referencia alcance los $600.000 y se haya tenido derecho a la prestación durante la totalidad del semestre, el aguinaldo resultante será de $300.000, generando una suma bruta total de $900.000.

En caso de que el beneficio se haya otorgado con posterioridad al inicio del semestre, la suma a liquidar se ajusta de forma estrictamente proporcional a los meses en que se devengó el haber. Un aspecto clave a tener en cuenta reside en la situación de las personas jubiladas bajo moratorias previsionales.

El cálculo bruto de la prestación complementaria no sufre alteraciones por el tipo de acceso al sistema ni se diferencia de quien completó los 30 años de aportes efectivos. Quienes perciben cifras por encima del haber mínimo cobrarán exactamente la mitad de su mejor remuneración semestral. No obstante, si el titular mantiene cuotas vigentes de moratoria en descuento sobre su recibo, el dinero neto depositado en su cuenta bancaria reflejará las deducciones acordadas, sin afectar el cálculo bruto del aguinaldo.