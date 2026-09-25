VIDEO. Golpes y tensión con taxistas en la marcha de choferes de Uber y Didi en La Plata

La tensión entre los taxistas y los conductores que trabajan con aplicaciones volvió a trasladarse este viernes a las calles de La Plata. Desde las 10, choferes de plataformas se concentran frente al Palacio Municipal, en calle 12 entre 51 y 53, a la espera de una reunión con autoridades comunales para reclamar respuestas frente a los controles y a los episodios de violencia registrados en los últimos días.

En medio de la concentración, el clima se volvió tenso por la presencia de taxistas que circulan por la zona. Según pudo observarse en el lugar, se produjeron discusiones, amenazas y hasta golpes de puño entre trabajadores de ambos sectores, mientras los conductores de aplicaciones permanecen en las inmediaciones de la Municipalidad aguardando ser recibidos.

La protesta de este viernes había sido convocada luego de los últimos episodios que profundizaron el enfrentamiento entre los dos sectores. Los choferes de aplicaciones reclaman principalmente “seguridad y libertad” para trabajar y solicitan la apertura de una mesa de diálogo con el Municipio. .

El reclamo se produce después de la movilización que los taxistas realizaron el miércoles para exigir mayores controles sobre los vehículos particulares que realizan viajes mediante plataformas. Tras esa protesta, la Municipalidad anunció el refuerzo de los operativos en distintos puntos de la ciudad.

Ayer, uno de esos controles se realizó en las inmediaciones de la Estación de Trenes. De acuerdo con información municipal, fueron retenidos 15 vehículos: siete vinculados a Uber, uno a Cabify y seis a DiDi.

La situación generó una rápida reacción de la Asociación Civil Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACCAURA), que presentó una nota ante la Comuna para solicitar una “mesa de trabajo institucional” y avanzar en una regulación de la actividad.

Desde la organización sostienen que el incremento de los controles no resuelve el conflicto de fondo y plantean que deben establecerse reglas claras para los distintos actores que participan del transporte mediante plataformas digitales. También remarcaron que no buscan que desaparezca el servicio de taxis, sino evitar que el conflicto termine enfrentando a trabajadores entre sí.

El petitorio que entregaron