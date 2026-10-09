Ahora le llegó el turno de renovación al Bosque de La Plata: juegos, parrillas y puestos

El Bosque de La Plata comenzó a transitar una nueva etapa de renovación. El Municipio puso en marcha esta semana los primeros trabajos del programa de puesta en valor del predio, que incluyen el retiro de juegos vencidos, parrillas no autorizadas y puestos de comida que funcionan sin los permisos correspondientes.

Según pudo saber EL DÍA en exclusiva, las tareas forman parte de un plan más amplio para mejorar las condiciones del paseo, renovar sus instalaciones y recuperar distintos sectores de uno de los espacios verdes más tradicionales de la capital bonaerense.

Entre las primeras intervenciones se encuentra la remoción de estructuras que ya no se encuentran en condiciones de uso y de instalaciones que no cuentan con autorización para permanecer en el lugar. La iniciativa también contempla trabajos de renovación del sistema de iluminación y la puesta en valor de los juegos clásicos, como hamacas y otras propuestas recreativas para las familias que visitan el Bosque.

Renovación de los espacios y mejoras para los vecinos

El programa busca avanzar sobre distintos sectores del predio, con el objetivo de mejorar la infraestructura y las condiciones de uso para quienes concurren a diario a realizar actividades recreativas, deportivas o de esparcimiento.

En ese marco, desde el Municipio señalaron que los juegos que se encuentran vencidos serán retirados y que las instalaciones que no cuenten con autorización no podrán continuar funcionando en el lugar.

La puesta en valor también incluirá mejoras en las luminarias y la recuperación de los juegos tradicionales, en una intervención que apunta a renovar el equipamiento y mejorar la experiencia de los vecinos.

Qué pasará con el edificio de Zoonosis

Otro de los puntos previstos dentro del plan es la demolición del edificio de Zoonosis, que, de acuerdo con la información brindada a este diario, está programada para alrededor del 25 de noviembre.

La idea es avanzar posteriormente con la construcción de un nuevo centro en otra ubicación, como parte de la reorganización de los servicios municipales vinculados con la atención y el cuidado animal.

De esta manera, los trabajos en el Bosque abarcarán tanto la recuperación de los espacios recreativos como la reorganización de instalaciones y servicios que actualmente funcionan dentro del predio.

Malestar entre los puesteros por la medida

Mientras avanzan las tareas, la decisión de retirar los puestos de comida que no cuentan con autorización generó malestar entre los puesteros que desarrollan allí su actividad.

Según manifestaron los trabajadores afectados, recibieron la notificación de que ya no podrán continuar en el lugar, una situación que despertó preocupación por la continuidad de sus fuentes laborales. En ese sentido, denunciaron que la medida podría dejar a más de 25 personas sin trabajo.

El conflicto abre un nuevo capítulo en torno a la reorganización del Bosque, donde el Municipio comenzó a ejecutar las primeras intervenciones de un programa que busca renovar el espacio público y sus instalaciones, mientras los trabajadores afectados expresan su preocupación por el impacto laboral de las medidas.