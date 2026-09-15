Ajustarse con el precio de los alquileres en La Plata: cada vez más se mudan del Casco a la periferia

Las actualizaciones de los contratos de alquiler para el mes de octubre llegan con nuevos incrementos calculados a partir de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En un escenario donde la frecuencia del ajuste determina el impacto sobre los ingresos del inquilino, los índices reflejan marcadas diferencias: las actualizaciones bimestrales se ubican en el 3,84%, las trimestrales alcanzan el 5,81%, las cuatrimestrales trepan al 8,03% y las semestrales llegan al 14,61%.

Estas cifras continúan modelando una dinámica urbana particular en La Plata, donde el acceso a la vivienda en las zonas céntricas se vuelve un desafío cada vez más complejo para determinados sectores sociales, impulsando transformaciones geográficas y demográficas de relevancia dentro del partido.

El constante incremento en los cánones locativos del centro platense aceleró una tendencia que se venía gestando en los últimos años: el desplazamiento de parejas jóvenes y familias hacia las localidades periféricas. Zonas como Los Hornos, San Carlos, Villa Elvira y Melchor Romero registran un notable crecimiento poblacional y desarrollo habitacional.

Según explica la martillera local Gisela Agostinelli, el factor económico es determinante en este fenómeno, dado que el valor de las propiedades disminuye gradualmente a medida que la ubicación se aleja del casco histórico. Sin embargo, no se trata únicamente de un repliegue presupuestario, sino también de un cambio en las prioridades de estilo de vida.

Las familias jóvenes con hijos priorizan ganar metros cuadrados, contar con patio o superficie verde y alejarse del ritmo acelerado y el ruido céntrico. En este sentido, las localidades periféricas ofrecen unidades con terreno propio a valores considerablemente más accesibles que los requeridos por un departamento de dimensiones reducidas dentro del trazado urbano principal.

Esta expansión demográfica hacia los bordes de la ciudad encuentra sostén en la red de transporte público. La cobertura de las líneas locales (Norte, Sur, Este y Oeste) mantiene itinerarios diseñados centralmente para conectar a los vecinos de las periferias con el casco urbano, facilitando el traslado diario por motivos laborales, comerciales y académicos.

En la otra cara de la moneda, el casco histórico platense exhibe una composición social heterogénea y marcadamente dual, donde conviven dos perfiles sociodemográficos muy diferenciados: los adultos mayores y la masa estudiantil.

Por un lado, el centro concentra a un alto porcentaje de propietarios consolidados y adultos mayores. Se trata de residentes históricos de casas y departamentos que cuentan con el poder adquisitivo necesario para afrontar el mantenimiento de las propiedades y las expensas. Este grupo elige permanecer en la zona céntrica motivado por la cercanía a servicios esenciales: centros médicos, farmacias, comercios de cercanía y facilidades de transporte.

Por otro lado, la ciudad mantiene su histórico rol como polo universitario nacional, albergando a miles de jóvenes provenientes del interior de la Provincia de Buenos Aires y de distintos puntos del país. Este segmento demandante de alquileres busca departamentos monoambientes o de un dormitorio ubicados estratégicamente cerca de las distintas facultades y de sus puestos de trabajo.

No obstante, los costos vigentes representan una barrera severa para la población joven. A la par de los valores locativos que suelen exceder los ingresos promedio de quienes recién se insertan en el mercado laboral, los edificios de mayor antigüedad conllevan gastos fijos elevados producto del constante incremento en las liquidaciones de expensas comunes.

En materia de movilidad para el sector estudiantil, el transporte público de colectivos cuenta con recorridos adaptados que aproximan a los alumnos a las distintas sedes académicas. En tanto, el Tren Universitario se consolida como un conector relevante en la zona del Paseo del Bosque, aunque su radio de cobertura continúa acotado al perímetro del casco urbano.

VALORES

El costo mensual de las unidades varía según la ubicación exacta, el estado general de la propiedad, la antigüedad del edificio, el monto de las expensas y amenities o características complementarias, tales como la disposición (frente o contrafrente) y la presencia de balcón.

De acuerdo con las referencias del sector inmobiliario local, la escala de precios estimada para ingresar a un alquiler en el casco de la ciudad se compone de la siguiente manera:

Monoambientes: oscilan entre los $300.000 y los $340.000 mensuales.

Departamentos de 1 dormitorio: se ubican en la franja de $380.000 a $550.000.

Departamentos de 2 dormitorios: cotizan entre los $600.000 y los $750.000 por mes.

El escenario habitacional de La Plata continúa reconfigurándose al ritmo de los índices de actualización. Mientras los alquileres céntricos tensionan la capacidad de pago de los sectores jóvenes, la periferia se afianza como el destino predilecto para el desarrollo familiar en busca de equilibrio entre costo y calidad de vida.