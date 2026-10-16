Al final, sigue la colecta de tapitas en el Niños

La decisión de retirar el contenedor de tapitas de la Guardia del Hospital de Niños de La Plata encendió la alarma en Funda Core, la ONG que desde hace 12 años recauda fondos para colaborar con el centro de salud. Sin embargo, tras el malestar que generó la noticia, desde la dirección del hospital aclararon a este diario que no buscan sacar el recipiente, sino que exigen que el espacio se mantenga limpio y ordenado.

La preocupación surgió luego de que la entidad sin fines de lucro publicara un comunicado informando que el centro de salud dejaría de ser un punto de recepción de tapitas, que luego se venden para colaborar con necesidad del Hospital. Se explicó que la medida respondía al “mal aspecto y la falta de higiene” que generaba la acumulación de bolsas.

“La noticia nos cayó mal porque es un punto de recolección importante”, sostuvo Pamela Bonac, presidenta de la ONG, quien explicó que retiran las tapitas cada dos o tres días y que insisten en que solo se depositen tapas. “Tenemos una forma ordenada de trabajar”, afirmó.

Por su parte, el director del Hospital de Niños, Gustavo Sastre, aclaró que “no se retiró ningún espacio. Solo pedimos que las tapitas se pasen a buscar periódicamente y que el lugar se mantenga prolijo para facilitar la limpieza. Si el contenedor está lleno, pueden acercarse a algún área del hospital, como la de cuidadores hospitalarios, para que las guarden en otro sitio”, dijo.