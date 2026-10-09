Alak entregó insumos y equipamiento de cocina a 32 instituciones escolares que brindan el SAE

El intendente de La Plata, Julio Alak, entregó este viernes insumos y equipamiento de cocina a 32 instituciones escolares en el marco del programa Servicio Alimentario Escolar (SAE).

“Obras, mantenimiento, equipamiento y alimentación forman parte de una misma política: la presencia del Estado en las escuelas y jardines para mejorar las condiciones en las que nuestros chicos y chicas aprenden, crecen y se desarrollan”, expresó el jefe comunal, acompañado por la subsecretaria de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, Claudia Bracchi.

En la misma línea, el mandatario destacó: “Esta inversión se complementa con la dieta del SAE, adecuada a los chicos y chicas y supervisada por nutricionistas, porque buscamos que cada institución cuente con los recursos necesarios para acompañar a los alumnos; creemos que garantizar una buena alimentación también es garantizar el derecho a la educación”.

La entrega se desarrolló en el marco de la “Línea de financiamiento para equipamiento de cocinas escolares”, que tiene como objetivo mejorar las condiciones edilicias de los comedores escolares, demandó una inversión superior a los $100 millones, beneficiará a 14.689 niños, niñas y adolescente que asisten a 32 instituciones escolares e incluyó electrodomésticos, vajilla y utensilios.

En ese sentido, fueron entregadas 10 cocinas de 6 hornallas, 1 cocina de 4 hornallas, 1 anafe a gas de 2 hornallas, 6 hornos pizzeros, 2 microondas, 15 heladeras con freezer, 1 heladera exhibidora, 12 freezers, 9 termotanques de 120 litros, 1 termotanque eléctrico de 100 litros, 3 termotanques de 80 litros, 2 termotanques de 50 litros, 10 balanzas, 19 procesadoras, 7 batidoras, 10 licuadoras, 14 mixer, 25 juegos de vajilla y utensilios y 1 juego de vajilla sin utensilios.

Los insumos y el equipamiento fueron recibidos por las escuelas primarias N°2, N°57, N°63, N°49, N°72, N°125, N°11, N°66, N°121, N°36 y N°75; las escuelas de educación especial N°526, N°514 y N°518; las escuelas secundarias N°71, N°11, N°4, N°7, N°77, N°49, N°50; la Escuela Agraria N°1; los jardines de infantes N°917, N°954, N°975, N°910, N°932, N°949, N° 920 y N°965; y los jardines maternales N°1 y N°2.

Como parte de una política integral, cabe señalar que la Municipalidad concretó una obra de puesta en valor en el Jardín de Infantes N° 917 que alcanzó espacios interiores y exteriores, instalaciones, sanitarios, áreas de servicio, cerramientos y terminaciones.

En esta oportunidad, estuvieron presentes la secretaria de Educación de la Municipalidad de La Plata, Paula Lambertini, y la subsecretaria de Educación e Innovación municipal, Yamila Olariaga.