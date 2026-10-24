Alak reflexionó sobre los desafíos del peronismo en la actualidad

El Instituto de Capacitación Política (ICP) presentó la tercera edición de RedAcción, su newsletter gratuito de análisis y reflexión sobre temas de actualidad, que en esta oportunidad cuenta con una columna exclusiva del intendente de La Plata y secretario de Formación Política del PJ bonaerense, Julio Alak, titulada “Volver al futuro con Perón”.

En el artículo, el jefe comunal reflexiona sobre los desafíos del peronismo en la Argentina actual y plantea la necesidad de construir una propuesta que combine estabilidad macroeconómica, desarrollo productivo, generación de empleo y justicia social, a partir de una reinterpretación del pensamiento de Juan Domingo Perón frente a las transformaciones del siglo XXI.

“Volver a Perón no significa volver a 1946”, sostiene Alak, y agrega que uno de los principales desafíos del movimiento es recuperar una matriz de pensamiento capaz de articular orden, crecimiento, producción, soberanía y movilidad social ascendente.

En ese sentido, el mandatario considera que una alternativa moderna al gobierno de Javier Milei debe reconocer las demandas sociales de estabilidad, seguridad, eficiencia estatal y previsibilidad económica, pero ofrecer respuestas diferentes a partir del fortalecimiento de la industria, la educación pública, el trabajo y la capacidad del Estado.

Asimismo, sostiene que el equilibrio macroeconómico constituye una condición necesaria para el desarrollo, aunque advierte que no puede representar por sí solo un proyecto nacional. En esa línea, propone avanzar en una estrategia que incorpore nuevas tecnologías, inteligencia artificial, economía del conocimiento, energía, minería y agroindustria para impulsar la producción y generar empleo.

La tercera edición de RedAcción incluye, además, un artículo de Santiago Farrell sobre la influencia de la política estadounidense en América Latina y un análisis de Sebastián Tangorra sobre los 75 años de la República de los Niños de La Plata y su importancia en la formación democrática de las infancias.

La publicación se completa con una nota de Virginia Fermanelli sobre el crecimiento del suicidio juvenil en la Argentina, un artículo de Claudio Martínez acerca de los debates internacionales sobre inteligencia artificial y una reflexión de Mario Bertellotti sobre el pensamiento social de la Iglesia, el papa León XIV y los desafíos de orientar el desarrollo tecnológico hacia el bien común.

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