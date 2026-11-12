Alarma en Barrio Norte por ataques a autos y hechos de vandalismo

Vecinos de Barrio Norte manifiestan su preocupación por distintos episodios de vandalismo y movimientos sospechosos registrados en la zona. Uno de los últimos hechos ocurrió en 32 entre 2 y 3, donde un automóvil apareció con las ventanillas laterales destrozadas.

Según relataron, los daños habrían sido provocados con una baldosa que alguien arrojó contra el vehículo. Sin embargo, no llegaron a sustraer ningún elemento del interior, por lo que los vecinos creen que se trató de un acto de vandalismo.

A esta situación se sumó el comportamiento de un joven que habría realizado movimientos sospechosos, aparentemente con intenciones de robo. Pero lo que más molestó a los frentistas fue que el joven orinó en la puerta de un edificio.

“Hay muchachos que no son gente de la calle, pero se juntan en la rambla de la avenida 32. Están alcoholizados y hacen maldades”, contó un vecino que describió el malestar en el barrio por este tipo de situaciones.

Los vecinos piden más presencia de patrulleros y prevención en la zona.

No son los primeros episodios que ocurren en el área. El pasado 10 de septiembre, dos vehículos fueron atacados durante la madrugada, a pocas cuadras de distancia.

Uno de los casos quedó registrado por una cámara de seguridad cerca de 2 y 37. Poco después de las 4.35, un hombre colocó cartón y goma espuma entre el neumático y el guardabarros trasero de un auto. Luego prendió fuego los materiales con un encendedor y se alejó caminando. Minutos después, el vehículo comenzó a arder.

Los vecinos dieron aviso a los bomberos, pero el auto ya había sido consumido por las llamas. Horas más tarde se conoció un segundo ataque contra otro vehículo en 38 entre 1 y 2.