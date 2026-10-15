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La Región

Alarma por un árbol a punto de colapsar sobre el cableado en Villa Elisa

Por Redacción

Vecinos de la zona de 422 bis y 135 describieron un escenario de abandono total en el barrio. El principal foco de preocupación radica en un árbol sostenido exclusivamente por los cables del servicio eléctrico desde el mes de marzo.

Los frentistas afectados advirtieron que el tronco amenaza con desplomarse de un instante a otro sobre la entrada de un garaje. Esta inestabilidad representa un peligro extremo para la integridad física de las personas con tránsito frecuente por la vereda.

Pese a las decenas de comunicaciones a la línea de reclamos local y los intentos de contacto con los funcionarios del área de Arbolado Público, los vecinos siguen sin obtener respuestas. A este panorama de desidia se le suma la acumulación de ramas y bolsas de basura en el espacio público, a causa de la inacción en el servicio de recolección durante los últimos sesenta días.

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