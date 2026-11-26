Un grave conflicto sanitario afecta desde hace siete días a los residentes de Barrio Hipódromo, en La Plata, debido al colapso de la red cloacal en la zona de calle 40 entre 115 y 116. Según denuncian los damnificados, la empresa prestataria ABSA aún no se hizo presente en el lugar para destapar los conductos, dejando a múltiples viviendas sumergidas en una situación crítica. El problema no se limita a una sola propiedad, ya que otros frentistas de la misma cuadra también sufren el desborde de los desagües y la inutilización de sus baños a raíz de las recientes lluvias.

La situación dentro de los hogares se volvió insostenible, especialmente para las familias con menores a cargo. Una de las vecinas afectadas relató el calvario diario que atraviesa junto a su hijo: "Tengo un nene de 9 años y estamos viviendo con la materia fecal y desechos de nuestros vecinos de todo el PH hace una semana. Es antihigiénico y peligroso para nuestra salud". El estancamiento de líquidos cloacales en espacios comunes y domicilios particulares genera focos infecciosos y olores nauseabundos que impiden desarrollar una vida normal.

A pesar de la reiteración de los llamados, los usuarios aseguran que no obtienen certezas sobre cuándo arribarán las cuadrillas técnicas. "De ABSA no dan respuesta y no me quieren decir plazos de los trabajos. Recién hoy a una vecina le dijeron que iban a pasar el reclamo a urgente", explicó la frentista. Mientras aguardan una intervención inmediata de la compañía, los habitantes de la cuadra advierten que el deterioro sanitario se agrava con el correr de las horas.