El platense Alberto Favero es una de esas figuras de la cultura argentina cuya trayectoria resulta difícil de encasillar en un solo género musical. Pianista, compositor, arreglador, director de orquesta y docente, desarrolló una carrera que abarca el jazz, la canción popular, el teatro musical, la música para espectáculos y la composición académica.

Supo proyectar su talento hacia escenarios nacionales e internacionales, trabajando junto a reconocidos artistas y convirtiéndose en un referente de la música argentina.

Alberto Valentín Favero nació en La Plata el 26 de diciembre de 1944, en el seno de una familia profundamente vinculada con el arte musical. Su padre, Fermín Valentín Favero, fue músico y director del Conservatorio Musical Beriot; su madre, Elcira Ramos, también se dedicó a la enseñanza musical.

En ese ambiente familiar, el piano y la música formaron parte de su vida desde la infancia. La influencia de sus padres fue decisiva para que descubriera tempranamente sus condiciones artísticas y comenzara una formación que, con el correr de los años, adquiriría un notable rigor académico.

La historia familiar también estuvo vinculada con otros músicos: sus hermanos Fernando y Nélida desarrollaron sus propias carreras artísticas. De esta manera, el apellido Favero quedó asociado a una tradición musical de relevancia en La Plata.

SU PASO POR BELLAS ARTES

Alberto estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de la UNLP, institución en la que desarrolló buena parte de su preparación profesional. En 1968 obtuvo el título de Profesor Superior de Piano y en 1973 completó sus estudios superiores de Composición Musical.

Durante su formación tuvo contacto con destacados maestros, entre ellos Luis Gianneo, Guillermo Graetzer, Ljërko Spiller, Ernesto Epstein, Mariano Drago y Alicia Terzián. La influencia de estos docentes contribuyó a consolidar una preparación que combinaba el conocimiento de la música clásica con una marcada curiosidad por los lenguajes contemporáneos.

EL JAZZ

Sin embargo, no se limitó al ámbito académico porque desde su adolescencia se interesó por el jazz, un género que le permitió explorar la improvisación, los arreglos y las posibilidades expresivas del piano y otros instrumentos.

En los primeros años de su carrera tuvo una participación destacada en el ambiente jazzístico platense. Integró el Grupo Contemporáneo de Jazz de La Plata junto a otros músicos de fuste entre los que se encontraban Mingo Martino, Jorge Curubeto, Talero Pellegrini, Vicente Izzi, Caco Alvarez, Pocho Lapouble y Guri Baccaro. En esa agrupación Favero desarrolló tareas como saxofonista, pianista, arreglador y director.

En 1961 recibió el premio Nueva Figura, otorgado por el Centro de Estudios Especializados en Jazz de Buenos Aires, reconocimiento que anticipaba una carrera profesional de largo alcance.

Uno de los capítulos más importantes de su historia artística fue su colaboración con el escritor uruguayo Mario Benedetti. De ese encuentro entre poesía y música surgieron canciones que alcanzaron una enorme difusión y que continúan formando parte del repertorio de intérpretes y agrupaciones corales.

EL VÍNCULO CON NACHA GUEVARA

La carrera de Favero quedó estrechamente ligada a la de Nacha Guevara, cantante y actriz con la que contrajo enlace y compartió una intensa relación artística y personal.

Su colaboración comenzó en los años sesenta, en una época en la que el teatro musical argentino exploraba nuevas formas de expresión; compuso música, realizó arreglos, acompañó al piano y asumió la dirección musical de numerosos espectáculos de Guevara. Entre los trabajos de esa etapa se destacan “Anastasia querida”, “Este es el año que es”, “Nacha canta a Benedetti” y “Las mil y una Nachas”.

En 1975, ambos dejaron la Argentina y desarrollaron parte de su actividad profesional en distintos países de América y Europa.

Con el retorno a la Argentina, retomaron su actividad en el país. En 1986 estrenaron el musical “Eva”, dedicado a Eva Perón, en el Teatro Maipo. La obra obtuvo un importante reconocimiento y Favero recibió en 1987 una distinción nacional por su trabajo musical. Años más tarde, ambos volvieron a compartir escenarios en propuestas que recuperaban canciones de su trayectoria.

AMPLIO REPERTORIO

Su trabajo incluye composiciones instrumentales, música para teatro, ópera, ballet y espectáculos musicales, además de arreglos y dirección de orquesta. También desarrolló actividades relacionadas con el cine, la televisión y la producción discográfica.

Entre los artistas con los que colaboró figuran Gian Franco Pagliaro, Julio Bocca, Eleonora Cassano, Pedro Orgambide y Antonio Gasalla, entre otros.

En el ámbito teatral, participó en proyectos de gran exigencia musical, entre ellos Cabaret, Los miserables y West Side Story. Su experiencia le permitió desenvolverse tanto en la intimidad de un recital de piano como en producciones escénicas de gran formato.

Su obra “Concierto para violín y orquesta”, estrenada en 1986 por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Mario Benzecry, con Fernando Favero como solista, constituye otro ejemplo de su producción más cercana al campo sinfónico.

También obtuvo reconocimiento por sus trabajos discográficos vinculados al jazz, entre ellos producciones que mostraron una faceta diferente de su personalidad musical. En 1996 recibió el Premio ACE a la Mejor Producción Jazzística. En 2017, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo homenajeó con una estrella en la avenida Corrientes, un reconocimiento significativo en una zona históricamente ligada al teatro y al espectáculo argentino.

Con entradas agotadas con varios meses de anticipación, Alberto Favero, en 2013 realizó una prolongada y por demás exitosa gira artística por Estados Unidos y diversos países europeos.