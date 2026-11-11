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Alcances del feriado por la visita papal

Por Redacción

Por el feriado de hoy, en el marco de la visita del Papa León XIV a Luján, se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios:

» Residuos

El servicio de recolección de residuos, no funcionará hoy.

» Salud

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la línea 107.

» Centro de atención municipal

No se realizarán trámites en el Centro de Atención Municipal de 48 y diagonal 80. Incluye todas las tareas administrativas, por ejemplo el trámite de licencias de conducir.

» Esparcimiento

La República de los Niños estará abierta en su horario habitual, al igual que el Parque Ecológico.

» Estacionamiento medido

El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy.

» Mercado Regional

El Mercado Bonaerense Fijo La Plata funcionará de 8 a 13 y el Regional en su horario normal.

Transporte

Los micros funcionarán con frecuencias de feriado.

» CEMENTERIO

Estará abierto para visitas de 8 a 15 y su administración operará de 8 a 12.

» Publicidad EL DIA

La oficina de Publicidad de EL DIA estará cerrada hoy. Para avisos fúnebre escribir al mail funebres@eldia.com o llamar al 412-0101 interno 233, de 18 a 22.

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