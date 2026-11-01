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Alerta amarilla por tormentas en La Plata: advierten por lluvias fuertes y posible caída de granizo

La Municipalidad elevó el nivel de riesgo ante la llegada de tormentas previstas para la tarde y la noche de este domingo. Recomiendan tomar precauciones frente a la posibilidad de chaparrones intensos y caída ocasional de granizo.

Por Redacción

La ciudad de La Plata se prepara para una jornada de inestabilidad meteorológica. La Municipalidad estableció el Nivel de Atención del Riesgo (NAR) amarillo por tormentas para este domingo 1° de noviembre, ante la posibilidad de lluvias de variada intensidad, chaparrones localmente fuertes y eventual caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico difundido en las últimas horas, las condiciones comenzarán a desmejorar durante la tarde, con precipitaciones previstas a partir de las 15. La situación podría intensificarse durante la noche, por lo que las autoridades recomendaron mantenerse informados y adoptar medidas preventivas.

El aviso contempla la posibilidad de tormentas de distinta intensidad durante buena parte de la jornada. Para este domingo se esperaba una temperatura mínima de alrededor de 15 grados y una máxima cercana a los 22, en un contexto de elevada humedad e inestabilidad.

Las recomendaciones ante el alerta amarillo

Frente a este escenario, desde el Municipio difundieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante el período de tormentas.

Entre las principales medidas, solicitaron evitar sacar la basura para prevenir obstrucciones en los desagües, permanecer en lugares seguros y asegurar o retirar objetos que puedan volarse de balcones, patios y ventanas.

También aconsejaron circular con precaución en caso de lluvia, reducir la velocidad y mantener las luces bajas encendidas. Además, recomendaron alejarse de árboles y postes de luz, especialmente durante los momentos de mayor intensidad del viento o actividad eléctrica.

Cómo seguirá el tiempo en La Plata

La inestabilidad podría extenderse durante las primeras horas del lunes, aunque luego se espera una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas.

De esta manera, el comienzo de noviembre estará marcado por la atención puesta en la evolución de las tormentas y en las actualizaciones de los organismos meteorológicos y las autoridades locales.

Ante posibles cambios en la intensidad de las precipitaciones, se recomienda seguir los avisos oficiales y respetar las indicaciones preventivas durante toda la jornada.

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