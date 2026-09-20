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Alerta amarillo por tormentas en La Plata

Por Redacción

La Plata tendrá un cambio de tiempo durante la noche del domingo y se extenderá hasta la mañana del lunes, cuando comenzarán a desarrollarse tormentas que podrían ser localmente fuertes.

La Municipalidad estableció el Nivel de Atención del Riesgo (NAR) en amarillo y advirtió por ráfagas de viento, chaparrones intensos y posible caída de granizo.

Ante el pronóstico, se recomendó permanecer en lugares seguros, no sacar los residuos para evitar obstrucciones en los desagües y asegurar macetas y objetos en balcones.

También, pidieron circular con precaución y evitar el contacto con cables y postes. El Municipio mantendrá un monitoreo preventivo durante el período. Las medidas buscan reducir riesgos ante posibles ráfagas y anegamientos.

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