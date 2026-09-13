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La Región

Alerta en 8 entre 530 y 531 por cables caídos que cruzan la calle

Por Redacción

En Tolosa advirtieron este sábado la presencia de cables sueltos que cuelgan a muy baja altura y se enrollan sobre la calzada en calle 8 entre 530 y 531, generando un severo riesgo de accidentes para motociclistas, ciclistas y vehículos de porte alto que transitan por el lugar. Ante la amenaza para el tránsito o posibles descargas eléctricas, los frentistas exigieron la pronta intervención de Defensa Civil y las empresas de servicios para asegurar o retirar el cableado y despejar la vía pública. “Me parece que mañana, si no hace mucho frío, me pongo unos guantes y levanto todo”, afirmó un vecino.

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