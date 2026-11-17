Vecinos de Los Hornos, manifestaron su profunda preocupación por el estado crítico que presenta un zanjón ubicado en el cruce de 146 y 57. Según denunciaron los habitantes del barrio, la acumulación de residuos y el avance de la vegetación están bloqueando el curso del agua, provocando desbordes recurrentes en la vía pública y generando un foco de riesgo hídrico para las viviendas linderas.

La alarma vecinal radica en la importancia estratégica de este conducto para el drenaje de la región, dado que conecta directamente con uno de los principales cursos de agua de la ciudad. Al respecto, los damnificados solicitaron difusión del problema y advirtieron: "El zanjón cada vez se desborda más y va a traer problemas porque se va a tapar, ya que este zanjón es un brazo del arroyo Pérez".

Ante el temor de que una tormenta fuerte genere anegamientos de mayor magnitud, los frentistas comenzaron a recopilar material fotográfico y audiovisual para elevar un reclamo formal ante la Delegación Comunal y la Municipalidad de La Plata, pidiendo tareas inmediatas de saneamiento, desmalezamiento y desobstrucción del cauce.