Frentistas de Villa Elisa expresaron su preocupación por el estado actual del arroyo Carnaval, específicamente en 6 bis y 424, a una cuadra de Camino Centenario. La problemática salió a la luz mediante la difusión de imágenes en las que se observa la situación del curso de agua, una iniciativa impulsada por los propios residentes ante el temor de anegamientos y problemas sanitarios en el barrio.

Quien acercó el material audiovisual explicó que decidió no iniciar un nuevo expediente administrativo debido a la falta de soluciones en el pasado. "No hice el reclamo, me cansé porque ante varios reclamos a la gestión anterior en el centro comunal nunca me dieron respuesta, diciendo que no correspondía", señaló el frentista, reflejando el malestar por las demoras burocráticas y la falta de jurisdicción clara sobre el mantenimiento del lugar.

Ante este panorama, la comunidad busca que la exposición pública de las imágenes acelere una intervención oficial. "Hice esto para que se visualice y llegue a quien corresponda", concluyó el vecino, a la espera de que las áreas de hidráulica o mantenimiento urbano tomen cartas en el asunto.