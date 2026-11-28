Una invasión de moscas volvió a encender la alarma en Villa Elisa. Los vecinos reunieron 775 firmas en Change.org para reclamar controles en el sector comprendido entre Arana y 403, desde Camino Centenario hacia las vías del tren.

“No sabemos qué hacer. Es insalubre vivir así”, se expresó. Facundo Cruz contó que los insectos invaden también su trabajo: “Es un asco, gasto una fortuna en insecticida”. Evangelina Diacono dijo que “estar afuera es imposible”.

También hubo reportes en El Peligro, Parque Pereyra Iraola, Los Hornos, Gonnet y Barrio Hipódromo. En 144 y 454, barrio Los Porteños (City Bell), Ignacio Schlegel (30) aseguró que padecen el problema desde el invierno. Los vecinos sospechan de criaderos de aves y piden inspecciones para determinar el origen. Ana Martínez agregó: “Es en todos lados. El Rincón está lleno”.