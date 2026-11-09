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Preparan protocolo en Sicardi

Alerta por la aparición de otro murciélago

El ejemplar hallado en Sicardi que preocupó a los vecinos

Por Redacción

Una vecina de Sicardi encontró un ejemplar dentro de su vivienda y el Municipio prepara un operativo preventivo en la zona. Por el momento, no se informó si el animal está infectado.

A pocos días de que se confirmara un caso de rabia en El Mondongo, un nuevo hallazgo de un murciélago en una vivienda de La Plata volvió a generar preocupación. Esta vez, el episodio ocurrió en Sicardi, donde una vecina encontró al animal dentro de su casa y dio aviso a las autoridades.

Ante la situación, el Municipio puso en marcha un operativo a través del área de Zoonosis para intervenir en el sector. El procedimiento contempla medidas preventivas que podrían incluir un relevamiento de las viviendas cercanas y la vacunación antirrábica de perros y gatos del barrio. Por el momento, no se informó si el ejemplar encontrado en Sicardi presenta rabia.

La preocupación de la vecina radica en que días atrás un murciélago hallado en las inmediaciones de 65 y 115 dio positivo de rabia. A raíz de ese resultado, la Comuna desplegó un operativo puerta a puerta en el cuadrante comprendido entre las calles 116 y 3, y 62 y 66. También instaló un puesto de vacunación gratuita para mascotas en la rambla de 1 y 64.

Vale recordar que las autoridades sanitarias recomiendan no tocar ni manipular estos animales, incluso si están muertos o parecen no poder volar. Ante un hallazgo, se debe dar aviso a Zoonosis.

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