Alerta por la baja cantidad de donantes de sangre

Las autoridades sanitarias bonaerenses alertaron por la baja cantidad de voluntarios que se acercan a donar sangre y convocaron a la población a colaborar para garantizar las reservas necesarias. La preocupación está puesta en la necesidad de mantener el stock para responder a la demanda transfusional y salvar vidas.

El Centro Regional de Hemoterapia La Plata informó que el mes pasado registró un promedio de 64 donantes diarios, cuando se necesitan entre 100 y 120 por día para llegar a cubrir la demanda. En total, durante el mes de septiembre se acercaron 1.674 personas, frente a las 2.150 que lo hicieron en el mismo mes del año pasado. La diferencia representa una caída del 22 por ciento, es decir, 476 donantes menos.

Lo ideal es recibir entre 100 y 120 personas por jornada, según explicó Estela Campanaro, jefa de la Sala de Donación del Centro Regional.

Al respecto, la directora del Instituto de Hemoterapia, Laura González, señaló que están compensando la baja que se registra con colectas externas en distintos puntos de la Ciudad. Sin embargo, remarcó que es necesario aumentar la cantidad de donantes. “Es fundamental que podamos incrementar la donación en general para garantizar el stock de sangre”, afirmó.

A su vez, aclaró que, por el momento, no se trata de una situación crítica, aunque consideró importante renovar el llamado a la solidaridad. “Es trascendental que se pueda instalar a la donación de sangre en la agenda cotidiana de las personas, sin la necesidad de que algún familiar o conocido la necesite”, sostuvo.

Quienes quieran donar pueden acercarse al Centro Regional de Hemoterapia, situado en la calle 71 entre 26 y 27, de lunes a viernes de 7 a 15 y los sábados de 7 a 13.

Requisitos para donar

Para donar sangre hay que tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. También es necesario concurrir con el documento de identidad (DNI) u otro documento que acredite la identidad.

Al mismo tiempo, se aclaró que no hace falta ir en ayunas, sino que se puede mantener la alimentación habitual.