El mercado inmobiliario platense atraviesa una particular distorsión: los valores de los contratos vigentes de alquiler, ajustados periódicamente por índices como el IPC (Índice de Precios al Consumidor) o el ICL (Índice para Contratos de Locación), están quedando por encima de los precios que se piden por propiedades en oferta. Esta brecha impulsó una ola de rescisiones anticipadas y obligó a propietarios e inquilinos a sentarse a renegociar con el ofrecimiento de bonificaciones.

Según explican desde el sector inmobiliario platense, el fenómeno se debe a que durante el último año los índices de actualización subieron a un ritmo mayor que los precios de publicación del mercado. De este modo, hoy se da la paradoja de que un inquilino con un contrato en curso paga un canon locativo sensiblemente más caro que alguien que ingresa hoy mismo a alquilar un departamento idéntico en el mismo edificio.

La martillera pública Gisela Agostinelli dio un ejemplo concreto: un departamento de un dormitorio con un contrato firmado hace un año, tras aplicar las actualizaciones cuatrimestrales por IPC, alcanza hoy una cuota mensual de $650.000. Sin embargo, si esa misma unidad quedara vacía y saliera nuevamente al mercado, su valor real de publicación rondaría los $500.000.

Frente a una diferencia mensual de $150.000, muchos inquilinos hacen cuentas y deciden rescindir el vínculo, abonar la indemnización correspondiente y buscar una alternativa más económica.

renegociar para seguir

Ante este escenario, los operadores inmobiliarios advierten que dejar ir a un buen pagador resulta hoy “un mal negocio para el dueño”, aseguró Agostinelli.

Cuando un inquilino manifiesta su intención de rescindir por motivos económicos, la estrategia habitual de las inmobiliarias es mediar con el propietario para bonificar total o parcialmente la actualización.

“Si el inquilino se va, el nuevo valor para poner la propiedad en oferta será igual o incluso inferior al que se venía cobrando”, señalan desde el sector. Además, en un contexto de alta oferta de inmuebles disponibles en la ciudad, desocupar una unidad implica el riesgo de perder al menos un mes de renta mientras se concreta una nueva operación.

DIFERENCIAS

En La Plata, al igual que en el resto de la provincia de Buenos Aires, la rescisión contractual se rige por el Código Civil y Comercial de la Nación, pero los plazos y penalidades varían según la fecha de firma del acuerdo, dado que conviven dos normativas:

-Contratos bajo el DNU 70/2023 (firmados después del 29 de diciembre de 2023): no exigen un plazo mínimo de permanencia; el inquilino puede rescindir en cualquier momento. La multa equivale al 10% del saldo del canon locativo futuro. Por ejemplo, si restan 10 meses de contrato a un valor de $500.000 mensuales (un saldo de $5.000.000), la indemnización será de $500.000.

-Contratos bajo la derogada Ley 27.551 (anteriores al 29 de diciembre de 2023): exigen haber cumplido al menos seis meses de locación. Si se rescinde durante el primer año, la multa es de un mes y medio de alquiler; pasado el año, se reduce a un mes. No obstante, si el inquilino notifica su salida con al menos tres meses de anticipación, queda eximido de pagar indemnización.

Éxodo hacia la periferia

Más allá de los desajustes de precios, las rescisiones en la Región también responden a factores estacionales y demográficos propios de la ciudad universitaria: estudiantes que abandonan sus carreras y regresan a sus localidades de origen, o jóvenes que deciden dejar de compartir vivienda para independizarse.

En paralelo, el encarecimiento del casco urbano aceleró el desplazamiento de jóvenes y familias hacia la periferia platense.

Barrios de localidades como Los Hornos, San Carlos, Villa Elvira y Melchor Romero muestran un fuerte crecimiento en la demanda, impulsados por valores de alquiler más accesibles. A la vez, está la posibilidad de acceder a terrenos más amplios con patio o espacios verdes.