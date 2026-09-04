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Alerta por un alacrán cerca de Plaza Rocha: una mamá denunció falta de respuesta de Zoonosis

El ejemplar fue encontrado en 59 entre 7 y 8, a pocos metros de Plaza Rocha y de establecimientos educativos. La vecina advirtió por la presencia de chicos que circulan diariamente por la zona y aseguró que no recibió respuestas tras comunicarse con Zoonosis.

Por Redacción

Una mamá de La Plata encendió una alerta luego de encontrar un alacrán en plena zona de Plaza Rocha. El ejemplar apareció en 59 entre 7 y 8, un sector de intenso movimiento peatonal y cercano a distintos establecimientos educativos.

Según relató la vecina, se trataría de un ejemplar de Tityus, un género de alacranes que incluye especies de importancia sanitaria y cuya picadura puede provocar cuadros de mayor gravedad, especialmente en niños.

"Encontré uno en 59 entre 7 y 8. Es el peligroso. Son de la especie alacrán Tityus, son los más peligrosos”, expresó la mujer al dar a conocer el hallazgo.

La vecina también manifestó su preocupación por la falta de respuesta que, según indicó, recibió luego de comunicarse con Zoonosis para advertir sobre la situación y solicitar asistencia.

El hallazgo generó especial preocupación por la cercanía con escuelas y por la cantidad de chicos que transitan diariamente por las calles de la zona, especialmente durante los horarios de ingreso y egreso escolar.

Ante la aparición de estos ejemplares, se recomienda no manipularlos directamente y extremar las precauciones en viviendas, patios, veredas y espacios donde puedan esconderse. En caso de una picadura, especialmente si se trata de un niño, se debe buscar atención médica de manera inmediata.

La presencia del alacrán volvió a poner el foco en la necesidad de reforzar las tareas de prevención y control en sectores urbanos de La Plata donde vecinos y familias advierten sobre la aparición de estos animales.

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