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La Región

Alerta sanitaria en La Plata: vecinos denuncian desborde cloacal y acumulación de basura

En 116 y 69 reclaman una urgente solución ante un foco infeccioso sobre el pavimento que afecta a centros de salud, jardines y colegios.

Por Redacción

Vecinos de la esquina de 116 y 69 en la ciudad de La Plata denuncian una crítica situación sanitaria tras el desborde de materia fecal sobre el asfalto que genera olores nauseabundos desde hace tres días. La problemática impacta de lleno en la comunidad debido a su cercanía estratégica con centros educativos y médicos: "Está a metros de nefrología, donde viene toda la gente grande a hacerse el tema de los riñones, y al lado, a 20 metros, está una escuela que tiene tres turnos, más al costadito está el jardín y más al costadito está un colegio primario", advirtió un frentista afectado. Pese a haber realizado las denuncias correspondientes, aseguran que la empresa prestataria no da respuestas y que los vehículos continúan esparciendo los residuos al transitar.

A esta grave problemática cloacal se le suma el reclamo por la falta de mantenimiento urbano en la zona, donde los propios habitantes se ven obligados a solventar gastos de su bolsillo para evitar el colapso ambiental. Según detalló el vecino denunciante sobre las tareas de higiene urbana, "el mismo viernes a la mañana tuvimos que cortar yo, porque pagué yo, el pasto de la 69 entre 116 y 117".

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