En Los Hornos crece la preocupación por el estado crítico que presenta un zanjón de 146 y 57. Según plantearon los vecinos, la acumulación de residuos y el avance de la vegetación están bloqueando el curso del agua, provocando desbordes recurrentes en la vía pública y generando un foco de riesgo hídrico para las viviendas linderas.

La importancia estratégica de este conducto para el drenaje de la Región, dado que conecta directamente con uno de los principales cursos de agua de la ciudad, es el principal motivo del estado de alarma vecinal.

“El zanjón cada vez se desborda más y va a traer problemas porque se va a tapar, ya que este zanjón es un brazo del arroyo Pérez”, describió uno de los vecinos del barrio.

Ante el temor de que una tormenta fuerte genere anegamientos de mayor magnitud, los frentistas comenzaron a recopilar material fotográfico y audiovisual para elevar un reclamo formal ante la delegación comunal y la Municipalidad de La Plata, pidiendo tareas inmediatas de saneamiento, desmalezamiento y desobstrucción del cauce.

“Estamos avisando con tiempo, para que los responsables de brindar una solución hagan trabajos preventivos y no terminemos lamentando los trabajos que no se realizaron cuando ocurra algo serio en el barrio, que en cualquier tormenta fuerte puede llegar a ocurrir”, dijo un vecino de la zona.