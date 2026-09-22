Alertan por acumulación de basura en los cestos de la rambla de Av. 32

Los vecinos de La Plata manifestaron su preocupación por la acumulación de basura en los cestos de la rambla de la Avenida 32. El punto problemático, según especificaron, es el tramo entre las calles 8 y 12. En el marco del reclamo expusieron que "desde hace días nos encontramos con este panorama desagradable en un lugar de circulación permanente de gente y sobre todo de personas que vienen a practicar deportes o esparcimiento". "Esperamos que el municipio se haga eco de la necesidad de recolectar la basura", expresaron.

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