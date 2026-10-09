Alertan por la presencia de alacranes en un edificio de la zona del Parque Saavedra

Una creciente preocupación se instaló entre los vecinos de calle 64 entre 11 y 12, en la zona de Parque Saavedra, durante las últimas horas luego de que se registrara la aparición de alacranes en distintos pisos de un edificio de la zona. Ante la situación, debió intervenir el área de Zoonosis del Municipio para analizar los ejemplares.

El alerta se encendió a raíz del testimonio de una de las vecinas afectadas, quien le detalló a EL DIA la dramática secuencia que le tocó vivir en su departamento ubicado en un sexto piso. Según su relato, el arácnido fue hallado dentro de su vivienda, lo que motivó una rápida desinfección preventiva en el lugar: “En mi domicilio ubicado en un sexto piso apareció un alacrán que está en estudio por la gente de Zoonosis del Municipio. Mi domicilio fue fumigado ayer. Hace muchos años que vivo en el edificio y nunca sucedió esto”.

Asimismo, la frentista advirtió que la problemática no se limitó a una sola unidad habitacional, sino que se extendió a otros sectores del edificio, generando temor especialmente por la presencia de niños y adultos mayores: “En distintos pisos del edificio también encontraron alacranes. Es un edificio muy grande con gente mayor y niños”.

Respecto al origen de la invasión de los arácnidos, los residentes creen que puede estar vinculado a los trabajos que se llevan adelante en el espacio público de la zona. “Puede ser que hayan salido de distintas cámaras de desagote del parque que se encuentra en obras”, señaló una vecina a este medio.

Por lo pronto, los vecinos se encuentran a la espera de precisiones oficiales por parte de las autoridades sanitarias locales para determinar los pasos a seguir: “En los próximos días me llamarán de Zoonosis para darme un informe”.

Las autoridades locales recomiendan dar aviso a Zoonosis del Municipio o comunicarse con los especialistas del CEPAVE enviando un mensaje a las cuentas de Instagram @buthus1034 o @anapaolamiceli, un mail a sergiorodriguezgil@cepave.edu.ar o anapaolamiceli@cepave.edu.ar o un mensaje al WhatsApp 2215660833.