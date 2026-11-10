La preocupación de los frentistas del barrio platense se intensifica tras meses de gestiones administrativas sin respuestas concretas. En la zona de calle 4 entre 34 y 35, un fresno de gran porte y visiblemente ahuecado amenaza con desprenderse hacia la vía pública. Los vecinos aseguran haber agotado todas las vías oficiales para solicitar su extracción preventiva antes de que ocurra una tragedia. "Hay un fresno importante ahuecado que he realizado denuncias y no lo sacan, en cualquier momento se cae", alertó con frustración uno de los frentistas afectadas.

La primera denuncia formal se tramitó ante Defensa Civil bajo la solicitud N.º 256529 el pasado 23 de febrero de 2026, acompañada por llamados a la línea de atención al ciudadano 147. Dos días después, el 25 de febrero, se formalizó el expediente Nota 6P/26 en la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de La Plata y se presentó el reclamo N.º 40612127674/26 en el Centro de Atención al Municipio (CAM) de diagonal 80 y 48.

Pese a contar con las constancias oficiales y la disposición de los vecinos para aportar registro fotográfico del deterioro, la solución no llega. Ante el pronóstico de posibles inclemencias climáticas, los frentistas piden la rápida intervención de las cuadrillas para evitar daños materiales o heridos sobre la transitada arteria de la ciudad.