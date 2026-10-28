Alimentos importados: del híper al almacén, avanzan en la góndola

Las pastas italianas y el cacao o café brasileño, aparecieron en almacenes y supermercados de los barrios de La Plata. Hay precios dispares y propuestas que van desde productos cotidianos hasta opciones premium.

Si bien, referentes almaceneros consultados mantienen cautela, todavía no está claro cuánto se venden ni si lograrán consolidarse entre las compras habituales. La presencia de estos artículos no siempre se concentra en un mismo sector.

Algunos hipermercados disponen de góndolas específicas para exhibirlos, mientras que otros los distribuyen según su categoría: café junto al café, conservas entre los enlatados y bebidas en sus respectivos pasillos. En los negocios de cercanía se repite esa modalidad, con productos de distintos orígenes que conviven con las alternativas nacionales.

La variedad incluye pastas secas italianas, fideos instantáneos en vasos de cartón, aceitunas españolas, alcaparras, palmitos y ananá en conserva de Ecuador. También hay cacao y café de Brasil, yerba elaborada en ese país, cereales, granola alemana y snacks provenientes de México, Paraguay y España.

La oferta permite probar sabores diferentes, resolver una comida rápida o encontrar alternativas a productos que forman parte de la mesa cotidiana.

Los precios relevados muestran que no existe una regla única. Las latas de atún se encontraron entre $2.800 y $4.500, mientras que una conserva de palmitos o ananá de 400 gramos rondaba los $5.700. En otro comercio, el atún de 120 a 170 gramos costaba $4.990; la yerba brasileña, $8.290; un café del mismo origen, $16.290, y un untable dulce importado, $11.290. Los cereales rondaban los $4.390 y un snack mexicano llegaba a $5.190. Los valores corresponden a locales puntuales y pueden variar.

En el rubro cafetería, algunos productos extranjeros cuestan bastante más que las opciones nacionales, aunque los comerciantes destacan diferencias de calidad, aroma y presentación.

En las conservas y otros alimentos, en cambio, la comparación depende del tamaño del envase, el origen y el precio final. Que un artículo sea importado no significa necesariamente que resulte más barato: la conveniencia se define frente a las alternativas disponibles.

“Tenemos pasta importada italiana, obviamente para aportarle otra opción al cliente. El otro día las probé con salsa boloñesa y quedó riquísimo, se nota la diferencia con los productos”, contó Junior, que atiende un comercio de 7 entre 516 y 517. También destacó el cacao brasileño que vende en el local: “Está bueno, es para agregarle otra opción después de las marcas que ya se conocen”. Para el comerciante, la incorporación apunta a ampliar el surtido y ofrecer nuevas experiencias de consumo.

EL CIRCUITO COMERCIAL

Gimena, responsable de otro negocio barrial, explicó que parte de la mercadería llega mediante proveedores y mayoristas. “Hay un proveedor de Rosario que ofrece productos. Por la cercanía con el río y la conexión con Paraguay y Brasil, el tema es lo logístico: traerlos en camión sale carísimo. Igualmente, trabajan con los mayoristas de la Ciudad, que después distribuyen a los almacenes; de ahí conseguimos los productos”, señaló. El traslado puede encarecer los artículos y condicionar su competitividad.

En los supermercados de cercanía, incluidos los conocidos como “chinos” y “coreanos”, también se observan pastas instantáneas en envases individuales, cápsulas de café, conservas y snacks.

La oferta, no obstante, es desigual: algunos comercios incorporaron distintas variedades y otros exhiben apenas unos pocos productos. La disponibilidad depende de los proveedores, los costos y la respuesta que percibe cada vendedor.

José Candiota, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, consideró que aún no hay elementos suficientes para anticipar el resultado comercial. “Todavía no hay una idea fija sobre este tema porque recién están entrando en el mercado. Todavía no sabemos cómo va a funcionar; en general, este tipo de productos fracasan, no funcionan bien”, sostuvo.

Fernando Savore, otro referente del sector, diferenció la situación bonaerense de lo que ocurre en las provincias limítrofes.

Según relató, en Misiones y otras zonas fronterizas circulan alimentos procedentes de Paraguay y Brasil, algunos ingresados de manera ilegal.