Almuerzo y merienda libre: una modalidad emergente ante la crisis

La merienda libre y el almuerzo libre empiezan a ganar lugar en la oferta gastronómica de La Plata. Cafeterías y restaurantes incorporan modalidades que permiten consumir distintas opciones de comida por un precio fijo -que oscila entre $15.000 y $30.000 según el tipo-, con el objetivo de atraer público en un contexto económico en el que salir a comer o tomar algo se convirtió en un gasto que muchos deben medir.

La tendencia se observa tanto en el centro comercial de la Ciudad como en otros polos que vienen ampliando su oferta gastronómica, entre ellos City Bell y Los Hornos. Referentes comerciales coinciden en que estas propuestas buscan incentivar el consumo y mejorar la concurrencia, en un escenario marcado por la caída de las ventas y la dificultad para sostener los costos de los negocios.

Diego Piancazzo, referente de la Cámara de Comercio de La Plata, analizó: “Es una nueva estrategia para poder incentivar a los posibles clientes. Comenzaron a implementarlo y de a poco se van sumando nuevos comercios”.

En Los Hornos, uno de los locales que adoptó la modalidad es una cafetería que ofrece la propuesta a $19.500. Según Gastón Cello, integrante de la Asociación Comercial de Los Hornos (ACHLO), la respuesta inicial del público fue positiva: la necesidad de reservar una mesa para asegurarse un lugar da cuenta de la convocatoria que consiguió la iniciativa.

Para Cello, el formato responde directamente a la situación económica. “Lo mejor que le puede pasar a una cafetería es estar llena”, planteó al describir una actividad que enfrenta un consumo incluso inferior al de un año atrás, que ya había sido malo. El referente comercial considera, además, que la modalidad podría extenderse a otros establecimientos del barrio.

En City Bell, el fenómeno también empieza a tomar forma. Martín Bizet, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de esa localidad, describió un panorama en el que los gastronómicos priorizan sostener la actividad antes que obtener ganancias. “Hace tiempo que dejamos de pensar en ganar plata. Hoy se está pensando en no perder los puestos de trabajo, no cerrar locales, no fundir”, advirtió a EL DIA.

En ese marco, las promociones de comida libre aparecen como una alternativa para tentar a quienes redujeron sus salidas por razones económicas. La posibilidad de comer en cantidad por un monto conocido de antemano funciona como un atractivo para un público que busca administrar sus gastos sin resignar por completo los encuentros fuera de casa.

En un comercio de City Bell, por ejemplo, ofrecen una merienda libre por $15.000. Bizet también mencionó almuerzos por $18.000 y propuestas de pastas libres por $25.000, aunque advirtió que las condiciones varían según el establecimiento: es importante verificar si el precio incluye la bebida y qué opciones contempla.

De todos modos, el dirigente aclaró que se trata de experiencias todavía aisladas. No todos los comercios pueden adaptar sus costos a este sistema y los resultados no son uniformes. En algunos casos, la iniciativa mejora la rotación de las mesas; en otros, la concurrencia depende del día y de la respuesta del público. Por eso, varios negocios continúan probando cómo implementar la modalidad sin comprometer su rentabilidad.

Una respuesta a la crisis

Entre los referentes del comercio platense también se interpreta la expansión de estas propuestas como una estrategia para atravesar la retracción del consumo. Sin embargo, su aplicación presenta diferencias según el rubro y la estructura de cada negocio.

Las cafeterías, por ejemplo, pueden tener mayor margen para ofrecer promociones de este tipo, mientras que los restaurantes deben afrontar costos más elevados y organizar una variedad de platos que resulte atractiva sin volver inviable la propuesta. En ese sentido, el precio final, la selección de alimentos y las condiciones del servicio son factores centrales para determinar si el esquema funciona.

La diferencia de costos también influye en los hábitos de salida. Una merienda puede representar un gasto menor que un almuerzo o una cena, por lo que algunos consumidores podrían optar por varias salidas económicas en lugar de una comida más costosa. Esa dinámica ofrece una ventaja potencial para las cafeterías frente a otros segmentos de la gastronomía.

En City Bell, Bizet considera que la tendencia podría continuar y convivir con otras iniciativas destinadas a generar movimiento: catas de bebidas, cenas con espectáculos, peñas y festivales. En algunos casos, los establecimientos ya ensayan actividades que combinan gastronomía y entretenimiento para atraer nuevos clientes.

Pero el dirigente advirtió que estas alternativas no resuelven el problema de fondo. “Si seguimos con esta falta de consumo es muy difícil que cualquier cosa prenda”, sostuvo. Para el sector, el desafío sigue siendo recuperar una demanda que permita sostener los locales y los puestos de trabajo sin depender exclusivamente de promociones o propuestas novedosas.

Así, la merienda y el almuerzo libre se incorporan a un repertorio de estrategias con el que los comerciantes buscan mantener las mesas ocupadas. Por ahora, su alcance es limitado, pero la aparición de nuevas experiencias en distintos puntos de La Plata muestra cómo la gastronomía intenta adaptarse a un público con menos margen para gastar y a negocios que necesitan sostener su actividad en medio de la crisis.