Alquileres en alza y el sueño del techo propio cada vez más lejos en la Región

El sueño de la casa propia retrocede de manera sostenida en La Plata y la Región, al igual que en los principales centros urbanos de la Provincia. Según un informe regional difundido en noviembre de 2026 por Inquilinos Agrupados, a partir de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, en las ciudades bonaerenses se contabilizan 872.000 familias bajo contrato de locación.

El relevamiento abarca una muestra de 5.758 viviendas repartida entre el Gran La Plata, los partidos del Gran Buenos Aires, Mar del Plata y Bahía Blanca-Cerri. Este bloque urbano concentra casi la mitad de los 1,77 millones de inquilinos detectados en las cinco regiones más pobladas del país. En esta jurisdicción, el 17,6 por ciento de las familias alquila su residencia —dentro de un margen estadístico de entre el 16,3 y el 18,9 por ciento—, una cifra superior al 13,4 por ciento registrado en 2006. De mantenerse la tendencia actual, las proyecciones hacia 2036 estiman que entre el 19,7 y el 21,3 por ciento de los hogares bonaerenses dependerá de una renta, el equivalente a una de cada cinco familias.

La dificultad para acceder al techo propio altera el proyecto de vida de varias generaciones y consolida al alquiler como una condición permanente. En el conglomerado integrado por la capital provincial y el resto de las urbes bonaerenses, la proporción de jefes de hogar de entre 35 y 44 años bajo contrato locativo escaló del 17,5 por ciento en 2006 al 25,7 por ciento en el primer semestre de 2026. En la franja de 25 a 34 años, el indicador pasó del 28,1 al 32,7 por ciento en igual lapso.

Esta barrera económica frena además la emancipación juvenil. El 52,8 por ciento de los habitantes de entre 18 y 34 años aún vive con sus padres —frente al 50,3 por ciento de 2006—, lo que representa a 1.975.000 jóvenes en las ciudades de la Provincia. El desglose por edad muestra que el 76,3 por ciento de quienes tienen entre 18 y 24 años permanece en el hogar familiar, al igual que el 36,6 por ciento del segmento de 25 a 34 años. Entre aquellos jóvenes de 25 a 34 años con independencia habitacional, el 31,5 por ciento abona un alquiler —contra el 26 por ciento de hace dos décadas— y el 52,6 por ciento ostenta la condición de propietario.

Más horas de trabajo y mayor endeudamiento

El trabajo estadístico expone una marcada desigualdad en la calidad de vida y en la carga laboral entre quienes alquilan y los dueños de inmuebles. En los aglomerados bonaerenses, los locatarios ocupados cumplen jornadas de 39,4 horas semanales en promedio, es decir, 1,8 horas más que las 37,6 horas trabajadas por los propietarios. A su vez, el 12,9 por ciento de los asalariados bajo contrato de renta necesita más de un empleo para sostener sus gastos, contra el 9,4 por ciento de los dueños.

La precariedad espacial también marca diferencias notables. El 13,8 por ciento de los hogares inquilinos habita en un monoambiente, una tasa que más que duplica el 5,7 por ciento observado entre los propietarios. Por otro lado, la presión sobre los ingresos impulsó el recurso al crédito, ya que la proporción de familias locatarias con préstamos en bancos o financieras se duplicó desde 2015 al saltar del 7,9 al 16,1 por ciento, por encima del 14,8 por ciento de los dueños.

Otro eje central del documento radica en la medición de la vulnerabilidad social. En los centros urbanos de la Provincia, la pobreza oficial por ingresos alcanza al 23,4 por ciento de las personas bajo alquiler —un universo de 575.000 ciudadanos pobres— y al 36,3 por ciento de los propietarios. No obstante, los autores del estudio aclaran que fuera de la Ciudad de Buenos Aires los índices muestran mayor pobreza entre propietarios porque el mercado exige ciertos pisos salariales para firmar un contrato. Asimismo, advierten que la canasta básica oficial del INDEC omite el gasto mensual de la vivienda, motivo por el cual las estadísticas públicas subestiman la pobreza real que padecen estas familias tras abonar su techo.

La concentración de la propiedad urbana

En la vereda opuesta, los datos revelan una fuerte concentración de inmuebles en los aglomerados bonaerenses. Apenas el 2,8 por ciento de los hogares percibe ingresos por el cobro de un alquiler, lo que establece una relación de 6,3 familias inquilinas por cada hogar rentista.

Esta asimetría se traslada al tiempo dedicado al mercado laboral. Al computar el promedio general de personas adultas entre julio de 2025 y junio de 2026, quienes cobran rentas trabajan 19,1 horas semanales pagas, frente a las 29,4 horas que cumplen los adultos de hogares inquilinos, una brecha de 10,3 horas semanales menos. De acuerdo con el cálculo de mediana regional, el monto mensual percibido por un propietario equivale a entre 72 y 75 horas de trabajo de un inquilino de su misma zona, casi dos semanas completas de actividad laboral.

A escala nacional, el monitoreo sobre Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Patagonia confirma que el 83 por ciento de los hogares inquilinos urbanos del país se concentra en estas cinco áreas. Mientras la ciudad porteña lidera en proporción con el 35,6 por ciento de sus viviendas bajo alquiler, el bloque urbano integrado por el Gran La Plata y el resto de las ciudades bonaerenses encabeza el ranking por volumen poblacional y refleja una transformación estructural en el acceso a la vivienda.