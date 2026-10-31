Noviembre llegará con nuevos ajustes en distintos rubros que impactarán en el bolsillo de los bonaerenses. Habrá aumentos en el transporte público de La Plata, Berisso y Ensenada, alquileres, prepagas, colegios privados y servicios, entre otros sectores.

El comienzo de noviembre traerá una nueva tanda de aumentos que volverá a presionar sobre los gastos de los hogares. Aunque la inflación mostró una desaceleración en los últimos meses, distintos rubros actualizarán sus valores y modificarán los costos de servicios, transporte y vivienda.

En La Plata y la región, uno de los incrementos más importantes estará vinculado al transporte público: el boleto de colectivo aumentará un 5% en las líneas que circulan por La Plata, Berisso y Ensenada. También habrá ajustes en los alquileres, las cuotas de las prepagas y los colegios privados, además de modificaciones en las tarifas de peajes y servicios.

Alquileres

Los contratos de alquiler que continúan bajo el esquema de actualización del Índice de Contratos de Locación (ICL) tendrán nuevos incrementos durante noviembre.

Según la periodicidad de los ajustes, los aumentos serán del 5,81% para los contratos con actualización trimestral, del 7,82% para los cuatrimestrales y del 12,95% para los semestrales.

Cabe recordar que los contratos firmados bajo la versión original de la Ley de Alquileres, que establecía acuerdos por tres años con actualizaciones anuales, finalizaron el 17 de octubre. Actualmente, las condiciones de actualización dependen de lo pactado entre propietarios e inquilinos.

Colectivos en La Plata, Berisso y Ensenada

El transporte público de la región tendrá un incremento del 5%. El boleto mínimo pasará de $1.323,33 a $1.389,73 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada a su nombre. En cambio, para los usuarios sin nominalizar, el pasaje mínimo costará $2.779,46.

Las nuevas tarifas para las tarjetas registradas quedarán de la siguiente manera:

De 0 a 3 kilómetros: $1.389,73.

De 3 a 6 kilómetros: $1.532,10.

De 6 a 12 kilómetros: $1.710,33.

De 12 a 27 kilómetros: $2.051,14.

Más de 27 kilómetros: $2.386,28.

En tanto, la Tarifa Social mantendrá el descuento del 55%. Con ese beneficio, el boleto mínimo pasará a costar $781,39 y el tramo de más de 27 kilómetros llegará a $1.341,70.

Medicina prepaga e IOMA

Las empresas de medicina prepaga también actualizarán sus cuotas durante noviembre, con incrementos de hasta el 2,88%.

Entre las compañías que informaron ajustes se encuentran Sancor Salud, con una suba de hasta el 2,88%; Omint, de hasta el 2,75%; Galeno, desde el 2,2%; y OSDE, con aumentos de entre el 1,7% y el 2,2%.

Por su parte, la cuota de los afiliados voluntarios de IOMA pasará de $108.504 a $113.900.

Peajes

Los peajes de las autopistas de jurisdicción porteña tendrán un incremento del 3,9%.

Para los vehículos livianos de dos ejes, los nuevos valores en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno serán de $4.974 en hora no pico y $7.049,70 en hora pico.

En tanto, en la Autopista Illia y los peajes Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas pasarán a $2.072,43 en hora no pico y $2.930,85 en hora pico.

Colegios privados

Los establecimientos educativos privados de la provincia de Buenos Aires aplicarán aumentos del 3% en noviembre y otro 3% en diciembre, de acuerdo con lo informado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA).

Con el nuevo cuadro tarifario, las escuelas primarias con el 100% de subvención podrán cobrar hasta $39.210, mientras que aquellas con el 40% tendrán un tope de $177.340.

En el nivel secundario, los valores máximos serán de $43.230 para los establecimientos con el 100% de subvención y de $230.450 para los que reciben el 40%.

Telecomunicaciones

Las empresas de telefonía, internet y televisión por cable también aplicarán actualizaciones en sus servicios. En un mercado desregulado, cada compañía define sus propios porcentajes y comunica los cambios directamente a sus clientes.

Movistar confirmó un incremento del 2,6% para noviembre, mientras que se esperan ajustes de magnitud similar en otras compañías.

Luz, gas y agua

Las tarifas de electricidad y gas tendrán nuevas actualizaciones, aunque los cuadros tarifarios específicos todavía no habían sido publicados en el Boletín Oficial al momento de la información.

Además, el nuevo esquema de subsidios y descuentos de la denominada Zona Fría modificará el beneficio que reciben usuarios de 94 municipios bonaerenses, con impacto en las facturas de gas.

Por último, el servicio de agua potable y cloacas de AySA tendrá un ajuste mensual vinculado al Coeficiente K, que representará un incremento de entre el 1,5% y el 2%.