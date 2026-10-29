Alta adhesión al paro universitario

La primera de las cuatro jornadas de paro anunciada por docentes y nodocentes se cumplió con alta adhesión en los colegios de la Universidad Nacional de La Plata y en buena parte de las facultades.

Según se pudo saber, hubo clases y actividades casi normales en las facultades de Informática, Económicas, Derecho, Ingeniería y Odontología. En el resto de las unidades académicas hubo adhesión casi total.

La medida de fuerza se llevó a cabo en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que esa ley se incluya en el presupuesto 2027 y piden mejoras salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo que, según denunciaron, ha perdido más del 30 por ciento desde diciembre 2023 a la fecha.

Las próximas medidas de fuerza se realizarán el 3, 12 y 16 de noviembre, impulsadas por los gremios docentes y nodocentes del sistema universitario.

En La Plata se llevan a cabo a través de Adulp y Atulp, que forman parte de Conadu y Fatun, respectivamente.

A su vez, en La Plata, resta definir qué acciones llevarán a cabo los docentes y nodocentes para visibilizar el conflicto: clases públicas, volanteadas y otras actividades que difundan el malestar del sector por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mejoras urgentes de los salarios.

Las últimas propuestas de aumento salarial realizadas por el gobierno nacional fueron rechazadas por las federaciones nacionales universitarias que participaron de los encuentros paritarios que se realizaron con la secretaría de Políticas Universitarias y el ministerio de Capital Humano.