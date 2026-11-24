Una crítica situación sanitaria y de seguridad mantiene en vilo a los habitantes del barrio Altos de San Lorenzo, quienes piden respuestas inmediatas por el estado de abandono en la intersección de las calles 28 y 83. Según denuncian los habitantes de la cuadra, el lugar se ha convertido en un basural a cielo abierto rodeado de pastizales altos y la carcasa de un vehículo incendiado, lo que genera un escenario propicio para la proliferación de plagas y el delito.

El reclamo apunta directamente a la falta de mantenimiento urbano y al riesgo constante al que se exponen quienes transitan diariamente por el sector. "Le pedimos por favor al municipio que retire el auto quemado, que limpien el basural a cielo abierto y el pastizal que hay, ya que es un foco infeccioso, hay ratas y víboras", expresó con preocupación una vecina de la esquina de 83 y 28, graficando la gravedad ambiental que padecen las familias frentistas.

A la acumulación de residuos y maleza se suma la oscuridad total durante la noche, multiplicando el peligro para la comunidad educativa y laboral del barrio. "No funcionan las luminarias y es un peligro, ya que pasan los chicos en edad escolar y mucha gente a trabajar", advirtió la denunciante, reiterando el pedido de auxilio para que las cuadrillas comunales despejen y acondicionen la zona de 28 y 83 antes de que ocurra una tragedia.