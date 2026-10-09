Alumnos de una escuela de La Plata se turnan para asistir tras caída del techo: la directora, herida

La caída de parte del techo de una escuela de La Plata encendió la alarma entre docentes, estudiantes y familias. El episodio ocurrió el miércoles en la Escuela Primaria N° 120, ubicada en calle 17 entre 36 y 37, y dejó a la directora del establecimiento lesionada. Como consecuencia de los daños, cuatro aulas quedaron inutilizadas y las autoridades debieron reorganizar el dictado de clases.

El hecho profundizó el malestar de la comunidad educativa, que sostiene que el deterioro edilicio había sido advertido con anterioridad. Según denunciaron familiares de los alumnos, desde hace más de dos años vienen realizando reclamos ante el Consejo Escolar de La Plata para que se reparen los techos y se solucionen otras deficiencias del inmueble.

De acuerdo con los testimonios difundidos, los pedidos fueron dirigidos al área de Infraestructura, al consejero responsable de esa dependencia y al presidente del Consejo Escolar, Iván Maidana. Sin embargo, las familias aseguran que no consiguieron una respuesta definitiva antes de que se produjera el desprendimiento.

La preocupación aumentó porque el accidente terminó con una integrante del equipo directivo lesionada. “Podría haber sido un nene”, advirtió uno de los familiares, al señalar el riesgo al que, según sostienen, estaban expuestos quienes concurren diariamente a la institución.

El desprendimiento afectó cuatro espacios del establecimiento, entre ellos la dirección, lo que obligó a modificar la organización escolar. La falta de aulas disponibles impide sostener el funcionamiento habitual y llevó a implementar un esquema excepcional para distribuir a los estudiantes.

A raíz de esta situación, la escuela comunicó a las familias que durante esta semana se reduciría el horario de clases mientras se busca resolver el problema edilicio y garantizar condiciones adecuadas de seguridad.