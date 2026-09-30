Alumnos secundarios se podrán formar y certificarse en oficios

Los estudiantes de 4°, 5° y 6° año de las escuelas secundarias orientadas de la provincia de Buenos Aires podrán explorar sus intereses, aprender oficios y obtener certificaciones profesionales durante su trayectoria escolar.

La propuesta será implementada por la Dirección General de Cultura y Educación en el marco de un programa que busca vincular la escuela secundaria con el mundo laboral, sin que los alumnos dejen de cursar sus estudios.

La iniciativa funcionará bajo el concepto de “aula expandida”, con actividades en los Centros de Formación Profesional (CFP) y Centros de Formación Profesional e Integral (CFPI). El programa propone tres niveles: orientación en cuarto año y formación profesional en quinto y sexto.

En 4° año, los estudiantes podrán realizar el Módulo de Orientación Profesional, para conocer sectores laborales, explorar intereses y acercarse a alternativas de formación profesional y educación superior técnica. Tendrá 36 horas cátedra, equivalentes a 24 horas reloj, distribuidas en ocho encuentros presenciales de tres horas.

A partir de 5° y 6° año, podrán avanzar en trayectos de Formación Profesional y acceder a certificaciones vinculadas con oficios como electricidad, soldadura, carpintería, mecánica de motos, cuidados y animación 3D, según la oferta de cada zona.

De acuerdo con la propuesta, la elección del trayecto no estará condicionada por la orientación de la escuela secundaria. Los estudiantes podrán optar según sus intereses, las posibilidades de su localidad y la oferta de los centros de formación.

La capacitación se dictará entre ocho y diez horas cátedra por semana en las sedes o anexos de los Centros de Formación Profesional. Los alumnos deberán asistir un día por semana de manera obligatoria y tendrán la posibilidad de concurrir un segundo día para completar la acreditación de los módulos.

Los trayectos aprobados durante la secundaria tendrán reconocimiento en el sistema de Formación Profesional. Esto permitirá que los estudiantes puedan utilizar los conocimientos ya adquiridos para continuar su formación y acceder a nuevas certificaciones.

Desde la Provincia se aclaró que la iniciativa no reemplaza la escuela secundaria ni implica una salida anticipada del nivel educativo. Las actividades formarán parte de las Articulaciones Formativas y de la Formación Complementaria previstas por el Régimen Académico, se detalló.

Para implementar la propuesta, las escuelas y los Centros de Formación Profesional deberán acordar horarios, asistencia, acompañamiento y mecanismos de acreditación, además de contemplar seguridad y cobertura de seguros.

La Provincia cuenta con 169 centros de formación profesional, con trayectos de 23 sectores. Para 2026 se planificaron 200 dispositivos en 23 regiones, con 4.000 estudiantes y 95 docentes orientadores. Para 2027, se proyecta llegar a 6.000 alumnos por ciclo y superar 400 trayectos.